Pop on fire, en 'Las noches del Monumental' de RTVE

‘ Las noches del Monumental’ de RTVE ofrecerá este viernes una nueva velada de música en vivo al concluir el concierto de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica RTVE . Esta semana, el grupo Pop on Fire interpretará temas de grandes del pop como ABBA, Whitney Houston, Barbra Streisand, Céline Dion, Jennifer Rush, Sinéad O’Connor, Anastacia, Pink, Cher o Tina Turner. RTVE lo grabará para emitirlo posteriormente en La 2.

Pop on fire está integrado por tres cantantes del Coro RTVE: Alla Zaikina, Ekaterina Antipova y Estefanía García-Nieto, junto con Ciara Thornton. Y los instrumentistas Rodrigo Muñoz (batería), Lucas de Mulder (guitarra), Juan Antonio García (teclados) y Carlos Gómez (bajo eléctrico).

El grupo ofrecerá sus versiones de grandes éxitos de figuras del pop y un tema propio titulado ‘Rock theater’.

A lo largo de la noche pondrán voz y música a ‘Dancing Queen’ (ABBA), ‘One moment in time’ (Whitney Houston), ‘Woman in love’ (Barbra Streisand), ‘Nothing Compares 2U’ (Sinéad O’Connor), ‘The power of love’ (Jeniffer Rush), ‘Tell him’ (Barbra Streisand y Céline Dion), ‘Rock theater’ (Pop on Fire), ‘You shook me all night long’ (Céline Dion y Anastacia, AC-DC), ‘What about us’ (Pink), ‘Proud Mary’ (Tina Turner), ‘Try’ (Pink), ‘Strong enough’ (Cher) y ‘It’s raining men’ (The Weather Girls, Geri Halliwell).