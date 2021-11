Como broche final a la programación especial sobre la Cumbre del Clima y coincidiendo con su clausura, ‘Por tres razones’, el programa de Radio Nacional dirigido y presentado por Mamen Asencio, celebrará este viernes la segunda jornada especial sobre este evento.

El espacio de RNE ha abierto una ventana diaria a las propuestas y contenidos que han tenido lugar en Glasgow durante las últimas dos semanas y ha organizado dos jornadas de diálogo con expertos en cambio climático.

Este viernes 12 de noviembre tendrá lugar la segunda y última jornada en torno a la Cumbre del Clima con César García Aranda, embajador del Pacto Europeo por el Clima; María del Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona; Diego Ferraz, de Fridays for Future; Eduardo Alonso Arechaga, portavoz del Consejo de la Juventud de España; y, por Skype desde Massachusetts, Estados Unidos, Laura Díaz Anadón, directora del Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance de la Universidad de Cambridge. En el público, jóvenes de Fridays for Future y del Consejo de la Juventud de España.

La primera jornada tuvo lugar el pasado 4 de noviembre y reunió a José Manuel Moreno, Catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha; Tatiana Nuño, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace España; y Mercedes Pardo Buendía, Catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid