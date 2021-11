Miguel Ángel Gómez-Martínez dirige la Orquesta Sinfónica RTVE con El amor brujo, de Falla

El maestro granadino Miguel Ángel Gómez-Martínez, se pone de nuevo al frente de la Orquesta Sinfónica RTVE para dirigir un programa que incluye tres obras: Alén, del compositor bilbaíno Eduardo Soutullo, el Amor Brujo, de Manuel de Falla, con la cantaora Esperanza Fernández, y la Sinfonía nº1 de Felix Woyrsch. El concierto del viernes 12 de noviembre lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2 próximamente.

Enmarcado en el eje temático titulado ‘Ecos de la Belle Époque’ de la actual temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE, el concierto de esta semana está formado por tres obras con las que sus respectivos compositores rinden homenaje a sus regiones de origen o residencia.

Eduardo Soutullo (n. 1968), con Alén (‘Más allá’, en gallego), ganó el X Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA, una obra que como nos detalla la autora de las notas al programa, Eva Sandoval, en palabras del propio compositor “es un homenaje a un monumento megalítico que tenemos en Galicia, que es la Porta do Alén, la puerta al más allá, que según la tradición había que atravesar para acceder a la otra dimensión. Al traducir ese paso a música he seguido un proceso bastante libre que me ha permitido acercarme a las técnicas de composición que he estado aplicando en los últimos veinte años. Estoy seguro de que el público que ha seguido mi obra reconocerá ese estilo cuando la escuche en concierto”.

La siguiente obra que interpretará la Orquesta Sinfónica RTVE con Miguel Ángel Gómez-Martínez en el podio y la cantaora granadina Esperanza Fernández como solista, es quizá la obra más célebre del genial compositor, también granadino, Manuel de Falla (1876-1946) y de las más conocidas del repertorio español: El amor brujo.

Falla la compuso entre 1914 y 1915, a su regreso a España después de pasar siete años en París. Estuvo incentivado por la bailarina y cantante Pastora Imperio para poner la música a esta historia de amor entre Carmelo y Candelas, con hechizos, espectros y brujería. A través de 13 escenas, con canciones y danzas populares, entre las que se incluye la famosa Danza del fuego o la Canción del fuego fatuo, la partitura refleja magistralmente el misticismo de la cultura gitana.

El concierto finaliza con la Sinfonía nº 1, en Do menor, del compositor de Troppau (actual República Checa) Felix Woyrsch (1860-1944). Compuesta entre 1906 y 1907 y estrenada en 1908 en Altona (Hamburgo), bajo la batuta del propio compositor, la sinfonía refleja la individualidad y estilo del compositor, su temperamento apasionado y la inspiración popular de algunas de sus mejores ideas musicales. La obra se divide en cuatro movimientos.

Miguel Ángel Gómez-Martínez Nacido en Granada, e hijo de músicos, estudia piano, violín y composición en su ciudad natal, en Madrid y Estados Unidos, así como Dirección de Orquesta en Viena, como alumno destacado de Hans Swarowsky, consiguiendo el Premio Extraordinario del Ministerio de Ciencias de Austria.

Miguel Ángel Gómez-Martínez ha sido invitado por importantes teatros de ópera: Deutsche Oper de Berlín, los teatros de ópera de Viena, Múnich, Hamburgo, Zúrich, París, Roma, Budapest, Estocolmo, Copenhague, Convent Garden (Londres), Grand Theatre (Ginebra), Houston Grand Opera, Lyric Opera (Chicago), el Teatro Comunale (Florencia), la Fenice (Venecia), Teatro San Carlo (Nápoles), Teatro alla Scala (Milán), Teatro Colón (Buenos Aires), Teatro Real (Madrid), Gran Teatre del Liceu (Barcelona), Teatro Wielki (Varsovia), entre otros. Ha dirigido en los festivales de Berlín, Viena, Múnich, Granada, Santander, San Sebastián, Peralada, Helsinki, Salzburgo, Festival Enescu Bucarest, Festival de Pascua de Bayreuth, Festival Beethoven de Varsovia y otros muchos.

Ha dirigido las más prestigiosas orquestas del mundo: las orquestas sinfónicas y filarmónicas de Viena, Berlín, Londres, Hamburgo, Bamberg, Berna, Helsinki, Houston, Varsovia, Denver, Mannheim, Buenos Aires, Tokio, Osaka, Oslo, Budapest, Yomiuri, las orquestas reales de Londres y Copenhague, las del Festival de Pascua de Bayreuth y del Maggio Musicale Fiorentino, Gewandhaus (Leipzig), Bruckner (Linz), Staatskapelle Dresden, Suisse Romande, I Cameristi de La Scala (Milán), English Chamber Orchestra, las orquestas de los teatros de ópera de París, Roma, Teatro San Carlo (Nápoles), Teatro Massimo (Palermo), Teatro Colón (Buenos Aires), La Fenice (Venecia), las orquestas de la Radio de Baviera, Colonia, Berlín, Holanda, Copenhague, así como todas las principales orquestas españolas.

Ha sido Director Artístico del Teatro de la Zarzuela de Madrid, Director Artístico y Musical de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y de la New Finnish Nacional Opera Helsinki, Director General de Música de la ciudad de Mannheim, Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo -de la que ha sido nombrado Director de Honor a perpetuidad-, Director Musical de la Orquesta de Valencia y Director General de Música del Teatro de Berna, además de Director Residente en la Deutsche Oper de Berlín y la Ópera de Viena. Ha sido Director Musical de la Orquesta del Festival de Pascua de Bayreuth y de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Ha recibido numerosos premios y distinciones por sus grabaciones para los sellos Decca, Orfeo, RCA, Bongiovanni, Teldec, Sony, Dabringhaus y Grimm, Naxos, Hispavox, Ondine. Además de su actividad como director de orquesta, el Maestro Gómez-Martínez posee una brillante trayectoria como compositor. Entre sus obras destacan la 'Sinfonía del Descubrimiento', ‘Sinfonía del Agua', ‘Cinco Homenajes en cuatro movimientos’ (Sinfonía nº3), ‘Un Requiem español’, la ópera “Atallah”, varios conciertos para piano, violín, flauta, y diversas obras camerísiticas.