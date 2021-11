La Creación, de Haydn, con Enrico Onofri y la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE

El violinista y director de orquesta italiano Enrico Onofri dirige la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE con el oratorio La Creación, de Joseph Haydn como única obra del quinto programa de la temporada de abono. Marco Antonio García de Paz es el director del Coro RTVE. La soprano extremeña María Espada, el tenor sevillano Francisco Fernández-Rueda y el barítono italiano Fulvio Bettini son los cantantes solistas. El concierto del viernes 5 de noviembre, lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2 próximamente.

Enmarcado en el eje temático titulado Planeta Tierra de la actual temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE, el concierto de esta semana está formado por una sola obra, el magistral oratorio de Joseph Haydn (1732-1809) La Creación, que ilustra musicalmente la creación del mundo tal y como figura en el Génesis, a los que se ha añadido texto del Libro de los Salmos y de El paraíso perdido, de John Milton.

En 1795, con 63 años, Haydn, empezó a componer la música de este gran oratorio bilingüe, lo mandó adaptar al alemán en Viena y lo pudo estrenar públicamente tres años más tarde, en 1799, en la capital austriaca.

La Creación es una obra de grandes dimensiones, tanto en lo que concierne a la parte instrumental, como en la vocal. En su estreno en el Burgtheater la plantilla alcanzó los 120 instrumentistas y 60 cantantes. Son tres las voces solistas del oratorio: el arcángel Gabriel a quien da vida la soprano extremeña María Espada; el arcángel Uriel, encarnado por el tenor sevillano Francisco Fernández Rueda; y el arcángel Rafael, a quien pone voz el barítono italiano Fulvio Bettini. Soprano y barítono interpretan, además, en la tercera parte, a Adán y Eva.

Forman el oratorio 28 números agrupados en seis días -los que según cuenta la Biblia se tardó crear el mundo-, más otros seis números correspondientes a la parte de Adán y Eva en el Edén, hasta un total de 34 números.

Haydn compuso La Creación a partir del modelo de oratorio de Haendel, parece que con él quiso hacer un gran homenaje a la música barroca. Como gran compositor de sinfonías Haydn concede a la orquesta, al acompañamiento instrumental, una importancia mucho mayor que el compositor barroco, y utiliza además de un elaborado contrapunto, y una exquisita y original instrumentación.



Enrico Onofri Nacido en Rávena, Enrico Onofri ha tocado como violinista con ensembles como La Capella Reial de Jordi Savall, Concentus Musicus Wien, Ensemble Mosaïques o Concerto Italiano, siendo concertino y solista de Il Giardino Armonico de 1987 a 2010. En 2002 debuta como director con gran éxito y aplauso de la crítica, siendo desde entonces invitado a dirigir ensembles y orquestas por toda Europa, Japón y América. Ha sido director principal de Divino Sospiro en Lisboa y es fundador y director del Ensemble Imaginarium. Es director residente de la Sinfónica de Bochum y director principal de la Filarmonica Arturo Toscanini. Desde 2006 es principal director invitado de la Orquesta Barroca de Sevilla y en 2019 es nombrado director musical y titular de la Academia Montis Regalis y principal director invitado de la Haydn Philharmonie.

Ha trabajado con orquestas como la Akademie für Alte Musik, Kammerorchester Basel, Tafelmusik de Toronto, Il Pomo d’Oro, Orchestra Ensemble Kanazawa, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Real Orquesta Sinfonica de Sevilla, Orchestre de l’Opéra de Lyon, Vienna Chamber Orchestra, Orquesta Metropolitana de Lisboa, Real Filharmonia de Galicia o Filarmonica Toscanini, y actuado en los auditorios más importantes del mundo como el Musikverein de Viena, Mozarteum de Salzburgo, Staatsoper Unter den Linden en Berlín, Concertgebouw en Amsterdam, Teatro San Carlo en Nápoles, Carnegie Hall y Lincoln Center en Nueva York, Wigmore Hall y Barbican en Londres, Tonhalle de Zurich, Théâtre des Champs-Elysées en París, Auditorio Nacional en Madrid, Osaka Symphony Hall o Teatro Colón de Buenos Aires.

Ha dirigido producciones de ópera en Lyon (Gluck), Teatro de la Maestranza de Sevilla (Gluck, Händel, Haydn), Teatro Regio de Turín (Pergolesi) y Staatstheater de Halle (Händel), entre otros, y trabajado con directores de escena como Alessio Pizzech, Mariame Clément, David Marton o Stephen Lawless.



María Espada

Nacida en Mérida (Badajoz), ha estudiado canto con Mariana You Chi y con Alfredo Kraus, entre otros. Se ha presentado en salas como Konzerthaus de Viena, Philharmoniker de Berlín, Théâtre des Champs Élysées de París, Teatro Real de Madrid, Concertgebow de Amsterdam, Auditorio Nacional de Madrid, Santa Cecilia de Roma, Vredenburg de Utrecht, Teatro del Liceo de Barcelona, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Palau de la Música Catalana de Barcelona, L’Auditori de Barcelona, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Maestranza de Sevilla, Kursaal de San Sebastián, Auditorio de Zaragoza, Euskalduna de Bilbao, Auditorio de Galicia, Baluarte de Pamplona, Auditorio de Cuenca, etc.

Ha cantado con directores como Frans Brüggen, Andrea Marcon, Enrico Onofri, Aldo Ceccato, Jesús López Cobos, Josep Pons, Antoni Ros Marbá, Juanjo Mena, Salvador Mas, Ernest Martínez Izquierdo, Tamás Vásáry, Alberto Zedda, Diego Fasolis, Fabio Bonizzoni, Christophe Coin, Eduardo López Banzo, Giuseppe Mega, Adrian Leaper, Emil Simon, etc.

Ha colaborado con grupos y orquestas como Venice Baroque Orchester, Orchestra of the 18th century, L’Orfeo Barockorchester, I Barocchisti, Orquestas de RTVE, Al Ayre español, Orquesta Filarmónica de Munich, Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC), Ciudad de Granada, Sinfónica de Madrid, Comunidad de Madrid, de la Radio Húngara, Sinfónica de Navarra, Sinfónica de Sevilla, Filarmónica de Málaga, Ciudad de Oviedo, La Risonanza , Ricercar Consort, Barroca de Helsinki o Barroca de Sevilla.

Sus intervenciones en el ámbito de la música de cámara abarcan desde el barroco hasta el siglo XX y ha grabado para los sellos Harmonia Mundi y Naxos, entre otros.



Francisco Fernández-Rueda

Considerado por la crítica especializada como un cantante versátil, de hermoso timbre y gran presencia escénica, la carrera de este joven tenor sevillano, licenciado en Filología francesa por la Universidad de Sevilla, recibirá un impulso definitivo tras su participación en la V edición del prestigioso Jardin des Voix que dirige William Christie. Durante la temporada 2020-2021 Francisco Fernández-Rueda cantará Die Schöpfung de Haydn bajo la batuta de Enrico Onofri y la Orquesta de RTVE en el Teatro Monumental de Madrid. Destacar también su vuelta a Hungría para una nueva colaboración con Ivan Fischer y la Orquesta del Festival de Budapest, o una nueva colaboración con el Maestro Gardiner y los English Baroque Soloists. Invitado regularmente como solista, ha cantado bajo la dirección de prestigiosos directores como Sir J.E.Gardiner, I.Fischer, F.Luisi, W.Christie, J.Savall, F.Biondi, E.Onofri, F.M.Sardelli, J.Ch.Spinosi, A.Kossenko, o R.Pichon, en importantes escenarios y festivales de Europa y EEUU como el Salzburger Festspiele, Berliner Philharmonie, l’Opéra Comique de Paris, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro Massimo de Palermo, Gran Teatre del Liceu, Brooklyn Academy of Music y Licoln Center de New York, o el Kennedy Center de Washington, entre otros. Su repertorio abarca desde el Barroco hasta el Bel Canto del XIX. Entre sus roles operísticos destacan: Don Ottavio (Don Giovanni), Ferrando (Così fan tutte), Tito (La clemenza di Tito) Nemorino (L’elisir d’amore), Bajazet (Tamerlano de Haendel), Rinaldo (Armida de Haydn), Orfeo (L’Orfeo de Monteverdi), o Ulisse (Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi). Destacan sus grabaciones de Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi junto a Gardiner y los English Baroque Soloists (SDG), Rinaldo de Haendel junto a Fabio Luisi y la Scintilla Orchestra (Dynamic), o Atys de Lully (Fra Musica) junto a Les Arts Florissants. Ha grabado para las radios France Musique, BBC, BR Klassik, SWR, RAI, Mercury, Catalunya Música o RNE