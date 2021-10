Sara Ferrández y la directora Chloé van Soeterstède, con la Oquesta Sinfónica RTVE

Dos mujeres ocupan el protagonismo del cuarto programa de la temporada de abono de Orquesta Sinfónica y Coro RTVE: La violista madrileña Sara Ferrández y la directora francesa Chloé van Soeterstède. Sara Ferrández interpretará como solista el Concierto para viola y orquesta en Re mayor de Franz Hoffmeister. El concierto del viernes 29 de octubre, lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2 próximamente.

Enmarcado en el eje temático que da título a la actual temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE, 'Ecos de la Belle Époque', el concierto comienza con la obertura 'La bella Melusina', compuesta por el alemán Felix Mendelsshon (1809-1847) en 1834. Está inspirada en el personaje mitológico de Melusina, un duende acuático cuya maldición consistía en convertirse en serpiente de cintura para abajo, una figura que ya protagonizó la ópera (singspiel) Melusina del compositor C. Kreutzer, y que vio un año antes el propio Mendelssohn antes de componer su obertura. La partitura de la obra refleja en dos temas musicales el relato de la historia, el hogar acuático y los conflictos entre la maldición y su vida terrestre.

Para la segunda obra del concierto, el Concierto para viola y orquesta en Re mayor de Franz Hoffmeister (1754-1812), sube al escenario del Monumental, junto a la Orquesta Sinfónica RTVE y la maestra Chloé van Soeterstède la violista Sara Ferrández. Se trata de una obra inspirada en la naturaleza, y pertenece, por tanto, al segundo eje temático del concierto, el denominado ‘Planeta Tierra’.

Integra elementos musicales de otros compositores del Clasicismo, sobre todo en el primer y tercer movimiento y Romanticismo en el segundo. A lo llargo de sus tres movimientos (Allegro, Adagio y Rondó) explota la gama completa de la viola y exige gran virtuosismo al intérprete.

La tercera y última obra del concierto es la Sinfonía en Re menor del compositor belga César Franck (1822-1890), su pieza orquestal más conocida, estrenada en 1889 en el Conservatorio de París y dedicada a su discípulo, el también compositor Henri Duparc. La sinfonía data de los últimos años del compositor por lo que puede considerarse su testamento musical y se sitúa en un momento de renovación de la forma sinfónica en Francia. Calificada por algunos especialistas como wagneriana por su densa orquestación, en ella Franck consigue afinar su estilo y lenguaje musical consolidando la forma cíclica de la composición. Hoy día ha llegado a ocupar un lugar en el repertorio de las orquestas contemporáneas. Sus movimientos son: Lento. Allegro non troppo, Allegretto y Finale. Allegro non troppo.

Chloé van Soeterstède

Chloé van Soeterstède atrae la atención de las orquestas de todo el mundo por su intuitiva, sensible y expresiva forma de hacer música y por su encantadora y positiva presencia en el podio. Se la elogia repetidamente por su atención a los detalles, su energía y entusiasmo, y su eficacia en los ensayos. Muchas orquestas vuelven a invitarla, y las próximas temporadas traerán muchos debuts en Europa y Norteamérica.

En 2021/22, los debuts europeos de van Soeterstède incluyen la Orquesta Sinfónica RTVE (Madrid), la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Valladolid), la Sinfónica de Tenerife, la Orchestre Philharmonique Royal de Liège, la Orchestre de Pau Pays de Béarn, la Sinfónica de Gävle (Suecia) y la Sinfónica de Bournemouth. También regresa a la Royal Philharmonic Orchestra para un concierto en su serie del Cadogan Hall, a la Orchestre National de Lorraine, y debuta con la Orchestre d'Auvergne en una gira por los festivales de verano franceses, antes de volver para un concierto en París más adelante. En Norteamérica, debuta con las orquestas Filarmónica de Orlando y Sinfónica de Kitchener-Waterloo.

Durante la temporada 2020/21, van Soeterstède volvió o debutó con la mayoría de las principales orquestas del Reino Unido, como la Sinfónica de la BBC, la Sinfónica Escocesa de la BBC, la Real Filarmónica, la Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, la Orquesta de Cámara de Londres, la Orquesta Nacional de Gales de la BBC y la Royal Northern Sinfonia. También ha actuado en su Francia natal con orquestas como la Orquesta Nacional de Lyon, la Orquesta de Cámara de París, la Orquesta Nacional de Montpellier y la Orquesta Nacional de Lille, entre otras.

Van Soeterstède dirige una amplia gama de repertorio, desde Mozart y Mendelssohn hasta Prokofiev, Vaughan Williams y Tchaikovsky. En 2019, dirigió el estreno mundial de Syrian Voices de Benjamin Attahir en Francia, y programa regularmente música de compositores contemporáneos como Jessie Montgomery, Roxanna Panufnik, Annamaria Kowalsky y Anna Meredith. En el Deutscher Diringentenpreis de 2019 en Colonia, fue galardonada con el Premio Bärenreiter a la mejor interpretación de una obra contemporánea, así como con el tercer premio general.

En 2012, fundó la Arch Sinfonia, una orquesta de cámara con sede en Londres, que ha sido aplaudida por su energía, su amplio repertorio y sus iniciativas para tender puentes entre los artistas y el público. A Van Soeterstède también le gusta trabajar con jóvenes músicos y, por ello, colabora regularmente con orquestas como la de la catedral de Wells, las escuelas de Chetham y los conservatorios de todo el Reino Unido.

Van Soeterstède nació en 1988 en Francia. Tras estudiar viola en París y luego en la Royal Academy of Music de Londres, estudió dirección de orquesta con Clark Rundell y Mark Heron en el Royal Northern College of Music (2015-2017), donde recibió la beca Kennedy y también fue apoyada por la Derek Hill Foundation. En 2019 fue nombrada Taki Concordia Fellow 2019-21 por Marin Alsop.