Octavi Rumbau Masgrau recibe el premio Reina Sofía de Composición por 'El Belvedere de Escher'

Los ecos de la Belle Époque llegan al Teatro Monumental en el segundo concierto B/2 de la temporada 2021/2022 de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, con su director titular Pablo González. Componen el programa la Fanfarria La Peri, de Paul Dukas, ‘El Belvedere de Escher’ para piano y orquesta, de Octavi Rumbau Masgrau, con Noelia Rodiles como solista; ‘Cántico’, Op. 11, de Rean Racine; ‘Tres Canciones’ y ‘Madrigal’, de Maurice Ravel; ‘La noche’, Op. 114, de Camille Saint-Saëns; y el ‘Salmo 150’ de César Franck.

Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 15 de octubre, lo retransmite, en directo, Radio Clásica, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2.

El concierto comienza con la Fanfarria de La Peri, de Paul Dukas, con la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por su titular Pablo González, a la que sigue el estreno absoluto de ‘El Belvedere de Escher’, de Octavi Rumbau Masgrau, la obra ganadora del XXXVIII Premio Reina Sofía de Composición Musical de la Fundación de Música Ferrer-Salat. En el concierto del jueves 14, el compositor barcelonés recibirá este importante reconocimiento por este concierto para piano y orquesta que interpretará como solista la pianista Noelia Rodiles.

Tras la obra premiada se podrá escuchar el ‘Cántico de Jean Racine’ Op.11, de Gabriel Fauré, al que seguirán las ‘Tres canciones’ de Maurice Ravel (‘Nicolette’, ‘Tres hermosas aves del Paraíso’ y ‘Ronda’), intercaladas con el Madrigal de Gabriel Fauré, ‘La noche’ Op. 114 de Camille Saint-Saëns, interpretada por soprano Laia Falcón y el Coro RTVE, y para terminar, el Salmo 150 de César Franck.

Como solista, ha tocado junto a orquestas como la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Sinfónica del Principado de Asturias, la Heinrich Heine de Düsseldof, la Filarmónica de Querétaro (México) o The Soloists of London entre otras, bajo la dirección de maestros como Víctor Pablo Pérez, José Ramón Encinar, Michael Thomas o Ramón Tébar.

Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desde noviembre de 2018..

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes, Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.