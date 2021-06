Gala de solistas RTVE, con la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Pablo González

La Orquesta Sinfónica RTVE celebra el Dia Europeo de la música, que se conmemora cada año coincidiendo con el solsticio de verano, con una Gala de solistas a cargo de profesores de la Orquesta Sinfónica y del Coro RTVE. En el repertorio, obras líricas de Prokofiev, Massenet, Mozart, Ravel y Lehár y pasajes instrumentales de Chabrier, Arnold y Saint-Säens. Radio Clásica emitirá la Gala de solistas RTVE el mismo viernes 25 de junio a las 20:00 y se podrá ver en Los conciertos de La 2 el 12 y 19 de septiembre

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

Con Pablo González al frente de la Orquesta Sinfónica RTVE, la Gala de solistas RTVE comienza con el Larguetto para trompa y orquesta del compositor francés Emmanuel Chabrier (1841-1894) con el solista de trompa de la Orquesta Sinfónica RTVE Manuel Fernández.

A continuación, dos arias de ópera con la mezzosoprano del Coro RTVE Ekaterina Antipova como solista: ‘El campo de la muerte’ de la ópera ‘Aleksander Nevsky’ del compositor ruso Serguéi Prokofiev (1891-1953) y el aria de Charlotte ‘Qui m’aurait dit/ Ces lettres’ de la ópera ‘Werther’ del francés Jules Massenet (1842-1912).

Otro cantante del Coro RTVE, el tenor César Arrieta interpretará dos arias del salzburgués W. A. Mozart (1756-1791): de la ópera ‘Così fan tutte’, el aria de Ferrando ‘In qual fiero contrasto…Tradito, schernito’ y de ‘Don Giovanni’ el aria de Don Ottavio ‘Il mio tesoro Intanto’.

Del francés Maurice Ravel (1875-1937), la soprano del Coro RTVE Claudia Yepes, cantará ‘Tres poemas de Stephane Mallarmé’: Soupir, Placet futile y Surgide la croupe et du bond.

El solista de oboe de la Orquesta Sinfónica RTVE Salvador Barberá interpretará a continuación el Concierto para oboe y cuerdas Op. 39 del compositor británico Malcolm Arnold (1921-2006) que se divide en tres movimientos: Cantabile, Vivace y Quasi allegretto-Lento-Vivace.

Otra profesora de la Orquesta Sinfónica RTVE, la ayuda de concertino Marta Hernando, nos obsequiará con la Habanera para violín y orquesta Op. 83 del compositor francés Camille Saint-Säens (1835-1921).

Y para terminar, la soprano del Coro RTVE Ewa Hyla cantará ‘Ich bin verliebt’ de la opereta del compositor austrohúngaro Franz Lehár, ‘Schön ist die Welt’.

Pablo González

Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la OBC y, anteriormente, Principal Director Invitado de la OCG.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Pablo González es, desde el 1 de septiembre de 2019, el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.