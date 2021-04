Réquiem de Mozart, con Pablo González y la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE

La Misa de Réquiem en Re menor K 626, obra maestra inconclusa de Wolfgang Amadeus Mozart, forma el decimonoveno programa de la temporada de abono de conciertos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Bajo la batuta del maestro titular Pablo González, cantan como solistas Carmen Solís (soprano), Nancy Fabiola Herrera (soprano), Antonio Poli (tenor) y Riccardo Zanellato (bajo). Lorenzo Ramos es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 30 de abril lo emitirá Radio Clásica ese mismo día a las 20:00 y se podrá ver en Los conciertos de La 2 el sábado 15 de mayo.

Él genio de Salzburgo compuso su decimonovena y última misa en el último año de su vida, enfermo y con necesidades económicas. El Réquiem en Re menor K 626 se estrenó en 1793, dos años después de la muerte de Mozart. Está basado en los textos latinos para el réquiem, el acto litúrgico que se celebra en memoria de un fallecido. Compuesto para orquesta sinfónica, coro y cuatro voces solistas e inspirado en el Réquiem de Haydn de 1711, el de Mozart fue terminado por su discípulo Franz Xaver Süssmayer quien recibió numerosas indicaciones del propio Mozart para finalizarlo.

Aunque mucho se ha debatido sobre la finalización de esta obra, se sabe que Mozart dejó completo la Introducción y había redactado gran parte de los 5 primeros movimientos de la Secuencia (del Dies irae al Confutatis), además de 8 compases del sexto movimiento, Lacrimosa. También dejó bosquejos avanzados del ofertorio. Süssmayr añadió el trombón del Tuba mirum, escribió el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei basándose en los esbozos e ideas de Mozart. Finalmente, repitió la fuga del Kyrie.

Hoy día es una de las composiciones más interpretadas de Mozart y para muchos una de las más grandes obras sinfónicocorales de todos los tiempos. Esta versión de la Misa de Réquiem en Re menor K 626 acabada por Süssmayr se divide en Introitus, Kyrie Eleison, Sequentia, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei y Communio.

Pablo González



Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas. Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes,

Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta,

Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos,

Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.