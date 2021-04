III CONVOCATORIA IMPULSA VISIÓN RTVE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con lo establecido en las bases de la Convocatoria y tras la culminación del proceso previsto en la misma, ha resultado seleccionado el proyecto de Trabajo De Fin de Máster: “Análisis de factibilidad y estudio de Caso de los sistemas de generación automática de textos en castellano: Reporte Meteorológico”, presentado por el alumno de la Escuela Técnica Superior De Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, D. José Ballesteros Zapata.

El TFM, enmarcado en el Master of Science in Signal Theory and Communications impartido por la ETSIT-UPM, está dirigido por el profesor, Dr. Luís Fernando D'Haro Enríquez.

El coordinador de RTVE para el seguimiento del TFM es el Director de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital, Dr. Pere Vila Fumás.

Lo que se comunica para público conocimiento a los efectos oportunos.

Madrid 1 abril de 2021

El Subdirector de Gestión del Centro de Innovación y Observatorio del Conocimiento de RTVE.

Esteban Mayoral Campos.