El grupo Jazz Mad Bones, con el espectáculo 'Boneland' este viernes en 'Las noches del Monumental'

Con su espectáculo ‘Boneland’ el grupo Jazz Mad Bones rinde homenaje a músicos de la talla de Jack Teagarden,"Tricky Sam" Nanton, trombonista de la orquesta de Duke Ellington, Al Grey,Tommy Dorsey, J.J. Johnson, Curtis Fuller, Franck Rosolino, Urban Clifford más conocido como Urbie Green, Locksley Wellington "Slide Hampton", Fred Wesley, Steve Turre, Robin Eubanks, y más recientemente Wycliffe Gordon, Troy Andrew "Trombone Shorty" y Marshall Gilkes, que han hecho que el trombón tuviera siempre su sitio en todas las épocas y estilos del jazz. Este concierto se podrá ver en La 2 el viernes 14 de mayo



Desde el grupo afirman que en el concierto que han confeccionado, no se trata de quitarle protagonismo al saxofón y a la trompeta, sino de rendir un homenaje a estos grandes músicos del trombón con temas como Blueberry Hill, 12th Street Rag, The girl from Ipanema, sin olvidar a Lassus Trombone, Round Midnight o Someone to watch over me.

Los arreglos son en gran parte del estadounidense Salvador "Tutti" Camarata, quien fue trompetista en la orquesta de los hermanos Dorsey y arreglista de Louis Armstrong, Billie Holiday, Duke Ellington. Los demás temas del repertorio de Jazz Mad Bones han sido arreglados por trombonistas de diferentes lugares del mundo como Rafael Rocha (Brasil), Carlos Rubio (Venezuela), Elies Hernandis (España), Germán Diaz "Potos"(Colombia), Curt Miller y Dick Mc Quary(EEUU), y el contrabajista Damiá Arenas (España).

Forman Jazz Mad Bones los trombonistas Baltasar Perelló (profesor de la Orquesta RTVE) Álvaro Martínez, Elies Hernandis, Norman Hogue y Santi Cañada; el profesor de la Orquesta RTVE Stéphane Loyer, al trombón bajo; además del contrabajista de la Orquesta RTVE Damiá Arenas, Enric Castelló a la percusión e Iván Sangüesa con el piano.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

El 30 de abril, Diego Guerrero en Las noches del Monumental

Con su nuevo espectáculo ‘Presente’, el cantante, guitarrista, arreglista y productor del flamenco, vuelve a los escenarios con temas como Horcas y Cuchillos, Vengo pa Quedarme, Por la Tangente o El reloj de Arena. Zambras, romances, fandangos, bulerías y tangos que contienen realidades desgarradoramente humanas.

Junto a Diego Guerrero actuarán Francisco Jiménez ‘El Curro’, en la guitarra flamenca, Juan Motos y Cheto Muñoz en los coros y palmas, Nasrine Rahmani en la percusión, Iván Ruiz en el bajo y J. M. Pedraza ‘Petaca’, al piano.