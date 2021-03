Percepción audiovisual en el cerebro de los espectadores

Se investiga cómo influyen en la atención de los espectadores los cortes de plano y su inserción en distintos estilos de edición. La hipótesis de inicio es que la respuesta de los espectadores a los cortes de plano variará dependiendo de si estos están en un estilo de montaje clásico o en un estilo desordenado y caótico, tipo video clip.

Para abordar la investigación, creamos tres videos con el mismo contenido narrativo, la misma duración, pero distintos estilos de montaje. Un video es un plano secuencia fijo. Otro video sigue un estilo clásico de edición, conforme a las reglas del montaje de las películas clásicas de Hollywood, de acuerdo con los estudios de David Bordwell.

El otro video muestra un estilo caótico, más allá del post-clásico, que rompe esas reglas de continuidad y que está inspirado en los rápidos videoclips musicales. Mostramos estos estímulos a 40 sujetos mientras registramos su actividad cerebral utilizando la técnica de la electroencefalografía (EEG).

Los resultados presentan que los cortes de plano reducen la frecuencia de parpadeo de los espectadores durante el segundo posterior a ser vistos. Dado que el parpadeo es un conocido marcador de atención, proponemos que los cortes de plano aumentan la atención de los espectadores. Los cortes de plano inician un flujo de actividad eléctrica desde el córtex visual hasta la zona de procesamiento cognitivo en el área prefrontal.

También encontramos que los distintos estilos de montaje en los que los cortes se inserten afectan la percepción de los mismos, confirmando la hipótesis inicial. Estos resultados pueden ser de gran interés y utilidad para los creadores de contenidos audiovisuales y la gestión de la atención en sus productos.

Foto noticia - Mapas topográficos de la media de actividad cerebral después del corte de plano, según estilos de montaje, la narrativa clásica (Hollywood) y la típica de videoclips (MTV). Se presentan cuatro momentos después del corte de plano: 200 milisegundos (ms), 400 ms, 600 ms y 800 ms. En la línea horizontal primera, encontramos los resultados del estilo ordenado y clásico, estilo Hollywood. En la segunda línea horizontal, encontramos los resultados relativos al estilo desorganizado y caótico, como en los video clips, estilo MTV. Las zonas en rojo indican un incremento de actividad mientras que las zonas azuladas un decremento de la misma. En la tercera línea, se presentan con puntos rojos las diferencias estadísticamente significativas encontradas (t-test) entre ambos estilos. Fuente: Instituto RTVE, Andreu-Sánchez C, Martin-Pascual MÁ (2021) Perception of cuts in different editing styles. Profesional de la información, 30:1–9. https://doi.org/10.3145/epi.2021.mar.06