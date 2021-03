Concierto para violín de Bruch, con Clara-Jumi Kang, y la Misa breve en honor a San Juan de Dios, de Haydn

El decimosexto programa de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE incluye el Concierto para violín de Max Bruch interpretado por la Orquesta Sinfónica RTVE y la violinista coreana Clara-Jumi Kang bajo la batuta de Pablo González y la Misa breve en honor a San Juan de Dios, de Joseph Haydn, con la soprano María Espada junto a la Orquesta y Coro RTVE. Lorenzo Ramos es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 9 de abril lo emitirá Radio Clásica ese mismo día a las 20:00 y se podrá ver el sábado 17 de abril en Los conciertos de La 2.

El Concierto para violín y orquesta número 1 de Max Bruch es la obra más conocida del compositor romántico alemán y una pieza imprescindible en el repertorio de cualquier violinista. Escrito y estrenado en su versión final en 1868, después de que el propio compositor reconociera que lo reescribió ‘al menos media docena de veces’ el concierto contó para su estreno con el famoso violinista de la época Joseph Joachim como solista a quien fue dedicada la obra. Es una obra influenciada por la música de Brahms, con una gran expresividad, virtuosismo y un inspirado lirismo, sobre todo en la melodía del segundo movimiento, el adagio, de gran belleza y refinamiento pese a su aparente simplicidad. El concierto para violín nº 1 Op. 26 de Max Bruch se divide en tres movimientos: Allegro moderato, adagio y Allegro energico. La violinista surcoreana Clara-Jumi Kang es la solista del concierto.

A continuación, un entreacto en el que las mezzosopranos del Coro RTVE, Ekaterina Antipova y Alla Zaikina, junto al solista de violonchelo de la Orquesta Sinfónica RTVE Javier Albarés, interpretarán dos dúos de ópera: el primero ‘Son nata a lagrimar’ de ‘Julio César en Egipto’ de Haendel, y el segundo, ‘Dimmi pastore’, de ‘La fida ninfa’, de Vivaldi.

Para la última obra del concierto de esta semana, la Misa breve en honor a San Juan de Dios, de Joseph Haydn, subirán al escenario del Monumental el Coro RTVE que se une a la Orquesta Sinfónica y a María Espada como soprano solista, dirigidos por Pablo González. Conocida también como ‘Pequeña misa para órgano’ tal y como nos recuerda la profesora autora de las notas al programa Blanca Calvo, fue escrita para los Hermanos Hospitalarios, cuyo patrón era San Juan de Dios. Tiene una gran riqueza musical, buena construcción y expresividad y cierta alegría, característica de la música Haydn, a la vez que la seriedad y profundidad de un hombre profundamente religioso.

La missa brevis en honor a San Juan de Dios en Si bemol mayor, de Joseph Haydn se divide en las seis secciones de la misa latina: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

Clara-Jumi Kang, artista de impecable elegancia y equilibrio, ha forjado una carrera internacional actuando con las principales orquestas y directores de Asia y Europa. Ganadora del Concurso Internacional de Violín de Indianápolis 2010, le han sido otorgados otros galardones como los primeros premios en el Concurso de violín de Seúl (2009) y el Concurso de violín Sendai (2010). Después de haber debutado a la edad de cinco años con la Orquesta Sinfónica de Hamburgo, Kang ha actuado con orquestas europeas de primer nivel como la Leipzig Gewandhaus, Orquesta de Cámara de Colonia, Kremerata Baltica, Filarmónica de Rotterdam, Orquesta Nacional de Bélgica y Orquesta de la Suisse Romande. En los Estados Unidos ha actuado con las orquestas sinfónicas de Atlanta, New Jersey e Indianapolis, así como con la Mariinsky Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, New Japan Philharmonic, Hong Kong Sinfonietta, NCPA Beijing Orchestra, Macao Philharmonic y Taipei Symphony. Figura muy valorada en Corea, donde regresa anualmente para giras, Clara-Jumi Kang ha tocado con todas las principales orquestas de su país. En 2012 fue seleccionada por el importante periódico coreano Dong-A Times como una de las “100 personas más prometedoras e influyentes de Corea”, y fue distinguida con el Daewon Music Award 2012 por sus sobresalientes logros internacionales, además de ser nombrada Músico del Año de Kumho en 2015. Ha colaborado con directores de la talla de Valery Gergiev, Vladimir Fedoseyev, Andrey Boreyko, Christoph Poppen, Vladimir Spivakov, Yuri Temirkanov, Gidon Kremer, Gilbert Varga, Lü Jia, Myun-Whun Chung, Heinz Holliger y Kazuki Yamada, entre otros.

Pablo González



Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes,

Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta,

Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos,

Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.