RTVE retransmite, en directo, el XIX concierto 'In Memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo

Presidido por Sus Majestades los Reyes, el XIX Concierto ‘In Memoriam’ en homenaje a las víctimas del terrorismo, será emitido un año más en directo por La 2 de TVE, por Radio Clásica, y por RTVE.es, con los comentarios de Eva Sandoval. El concierto es organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo, y cuenta en esta edición con el maestro Federico Jusid, quien dirigirá la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE con el estreno absoluto de ‘El silencio de sus nombres’, del propio Jusid, el ‘Lamento de Dido’ de Henry Purcell, con la soprano Jone Martínez, el concierto para piano de Edvard Grieg con el pianista Sergio Tiempo y la ‘Ciacona sobre un tema de Pachelbel’, de José María Sánchez-Verdú. Lorenzo Ramos es el director titular del Coro RTVE.

Organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo, y patrocinado por la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, el Auditorio Nacional de Música, el INAEM, la Fundación Montemadrid, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Madrid, el concierto celebra su decimonovena edición, que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el 10 de marzo de 2021, a las 19:30.

El concierto comienza con el estreno absoluto de la cantata de Federico Jusid ‘El silencio de sus nombres’, con el propio compositor al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Es una obra de encargo de la Fundación Víctimas del Terrorismo cuando se cumplen 20 años de su nacimiento. Dedicada a los familiares que han perdido a sus seres queridos y los supervivientes, el compositor quiere transmitir con esta pieza un mensaje de dolor y solidaridad, pero también un deseo vitalista de superación, de “búsqueda de la luz”.

Para la siguiente obra subirá al escenario del Auditorio Nacional la soprano Jone Martínez quien cantará junto a la Orquesta Sinfónica RTVE el ‘Lamento de Dido’, el aria más famosa de la ópera barroca de Hernry Purcell ‘Dido y Eneas’ que describe en una melodía fúnebre de gran belleza, la llegada inminente de la muerte del Dido, reina de Cartago, tras rechazar a Eneas, caudillo de Troya, según el relato de la Eneida de Virgilio.

Tras Purcell llega de nuevo la música contemporánea con la ‘Ciacona’ del compositor de Algeciras José María Sánchez-Verdú. Esta danza es un homenaje al autor del célebre Canon, Johann Pachelbel, inspirada en la también célebre Chacona en Fa menor del compositor y organista alemán del barroco.

La última obra del programa es el Concierto para piano y orquesta en La menor del compositor noruego Edvard Grieg, con el pianista venezolano Sergio Tiempo como solista. Estrenado con gran éxito en 1868, cuando Grieg tenía 25 años con él mismo como solista, es el único concierto para piano y orquesta del compositor. Posee una gran belleza a la vez que exige virtuosismo al pianista e incluye un pasaje inspirado en danzas populares. Recuerda a conciertos para piano de otros compositores románticos como Schumann, Chopin y Liszt. Es uno de los más interpretados en el repertorio de los conciertos para piano.

La versión que interpretará la Orquesta Sinfónica RTVE con Federico Jusid en el podio es la última que revisó Grieg y se divide en tres movimientos: Allegro molto moderato, Adagio y Allegro moderato molto- Quasi presto y Andante maestoso.

Por sus obras de concierto y sus composiciones para cine, Jusid ha recibido gran cantidad de galardones y reconocimientos internacionales, incluyendo 4 premios de IFMCA Awards y otras tantas nominaciones incluyendo la de "Mejor Compositor Internacional (2020) -compartiendo terna con compositores como H. Zimmer y D. Pemberton. Nominado a un EMMY partitura de Watership Down. En el ámbito nacional tiene más de una veintena de galardones incluyendo la de mejor Compositor Español del 2015 por la asociación nacional de críticos de música de cine, varios reconocimientos en los Premios Feroz, Premios Platino, Premios Iris, así como dos nominaciones a los premios Goya.

Músico prolífico y ecléctico (compositor, director, pianista), que compagina su actividad para salas de concierto, con la composición de bandas sonoras de cine. Su concierto para dos pianos y orquesta, "Tango Rhapsody", comisionada por el dúo Tiempo-Lechner para el Martha Argerich International Music Festival, ha sido programada por orquesta de todo el mundo incluyendo a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel; "Kinetic Overture", interpretada por la Orquesta de RTVE en su estreno en el Teatro Monumental de Madrid; "Bidaia", concierto para acordeón dedicado a Iñaki Alberdi, por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón; "Extimité" comisionada por el Centro Nacional de Difusión Musical estrenada en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid; Danza de Aldeanos, encargada por el Centro Nacional de Difusión Musical de España (CNDM) para conmemorar el bicentenario del Museo del Prado; y La Librería del Ingenioso Hidalgo, comisionada para las celebraciones del IV Centenario de Don Quijote. Como intérprete, ha actuado en algunas de las salas más reconocidas de América, Asia y Europa, incluyendo el Carnegie Weill Hall de New York; Teatro Colón de Buenos Aires; Israel Philarmonic Orchestra House de Tel Aviv; Saint-Severine en París; Sala de Cámara de la Filarmónica de San Petesburgo; y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, entre otras. Además, Jusid ha actuado al frente de la Sinfonietta de París, la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, las Orquestas Sinfónicas de Bratislava, Galicia, Córdoba, Tenerife, y la Filarmónica de Málaga, entre otras; y ha sido pianista y compositor residente del prestigioso Sonor Ensemble, dirigido por el maestro Luis Aguirre.

La soprano Jone Martínez de Sopelana, País Vasco, empezó su aprendizaje musical en el conservatorio de Leioa, cantando en el coro infantil y estudiando guitarra, antes de comenzar los estudios de canto lírico con Olatz Saitua en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. En 2013 obtiene la licenciatura en Pedagogía del Lenguaje Musical y Educación Musical por Musikene, Conservatorio Superior de Música del País Vasco, donde actualmente termina sus estudios de canto lírico con Maite Arruabarrena (técnica vocal) y Maciej Pikulski (interpretación y repertorio). Así mismo amplía su formación con Carlos Mena con el que se especializa en música antigua. Paralelamente a su actividad como profesora de canto coral y asistente de diferentes coros con Basilio Astulez, Jone Martínez empieza una rápida carrera de cantante solista. Sus cualidades vocales y artísticas han sido apreciadas por importantes directores con los que ha cantado las partes de solista en numerosas obras de Renacimiento, Barroco (Misa en Si menor, Magnificat y Pasión según San Juan de Bach, Mesías de Haendel, Pasión según San Marcos de Reinhard Keiser) y Clasicismo (Réquiem y Misa en Do menor, de Mozart) tanto en España como en el extranjero, en ciudades como Londres, Cambridge o incluso Hong Kong. Ha actuado, entre otros, en los Teatros Arriaga y Euskalduna de Bilbao, Kursaal de San Sebastián, Baluarte en Pamplona, Auditorio Manuel de Falla de Granada o Palacio de la Ópera de A Coruña. Es solista habitual de Conductus Ensemble y Capilla Santa María y colabora con Soinuaren Bidaia y con otros grupos especializados como Musica Ficta, Orquesta Barroca de Sevilla, Quondam o Capilla Michael Navarrus. También ha actuado con la Orquesta Ciudad de Granada y Orquesta Sinfónica de Navarra. Recientemente interpretó el papel solista del Mesías bajo la dirección de Carlos Mena y la Orquesta Sinfónica de Galicia. Ha actuado en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Semana de Música Antigua de Estella, Musika Musica de Bilbao y en el FIAS (Festival Internacional de Arte Sacro) de Madrid.



Sergio Tiempo

Sergio Tiempo está considerado uno de los pianistas más personales y estimulantes de su generación. Debutó profesionalmente a los 14 años en el Concertgebouw de Amsterdam y pronto alcanzó fama internacional por su energía y versatilidad musical que abarca desde Brahms hasta Villa-Lobos y Ginastera.

Natural de Caracas, Sergio Tiempo comenzó sus estudios de piano con su madre, Lyl Tiempo. Durante sus estudios en la Fondazione per il Pianoforte en Como (Italia), trabajó con Dimitri Bashkirov, Fou Tsong, Murray Perahia y Dietrich Fischer-Dieskau.

Continúa recibiendo orientación y asesoramiento musical de Martha Argerich y Nelson Freire y trabaja regularmente con su compatriota y amigo Gustavo Dudamel. Sus recientes actuaciones incluyen conciertos en EE.UU. y Europa con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel interpretando el Concierto para piano nº 1 de Ginastera en el centenario del compositor, una residencia con la Orquesta Sinfónica de Queensland y su debut con la Orquesta Sinfónica de Boston.

También ha tocado con la Orchestre Philharmonique de Radio France, Brussels Philharmonic, Orquestra Nacional do Porto, Simón Bolívar Orchestra, Singapore Symphony, BBC Symphony, City of Birmingham Symphony, Royal Northern Sinfonia, St Petersburg Symphony, Auckland Philharmonia, Phoenix Symphony, Buenos Aires Philharmonic, Zurich Chamber y Stavanger Symphony Orchestra. Ha trabajado con maestros como Claudio Abbado, Myung Whun Chung, Thierry Fischer, Emmanuel Krivine, Alondra de la Parra, Ludovic Morlot, Alexander Prior y Leonard Slatkin.

Ha ofrecido recitales en el Queen Elizabeth Hall, Vienna Konzerthaus, Wigmore Hall, Berlin Philharmonie y además de festivales como Oslo Chamber Music Festival, Edinburgh, Warsaw Chopin Festival o Music Days (Lisboa), y giras por China, Corea, Italia, y América del Sur. Sergio Tiempo toca cada año con Martha Argerich en el festival que la prestigiosa pianista celebra en Lugano, con artistas como como Mischa Maisky, Nelson Freire y Karin Lechner.

Sergio Tiempo tiene numerosas grabaciones discográficas, como los ‘Cuadros de una exposición’ de Mussorgsky, ‘Gaspard de la Nuit’, de Ravel y tres Nocturnos de Chopin de la serie 'Martha Argerich Presents'. También tiene discos con Mischa Maisky, incluido uno de Rachmaninov premiado por la prensa internacional. Sergio Tiempo y Karin Lechner grabaron ‘Tango Rhapsody’, para dos pianos y orquesta, de Federico Jusid.