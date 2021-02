La pianista Yeol Eum Son interpreta el concierto en Sol mayor de Ravel con la Orquesta Sinfónica RTVE

El programa decimocuarto de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE incluye el Concierto para piano en Sol mayor del compositor francés Maurice Ravel con la pianista coreana Yeol Eum Son y la novena sinfonía del compositor ruso Dmitri Shoshtakovich con el maestro Pablo González en el podio del Teatro Monumental. El concierto del viernes 5 de marzo lo emitirá Radio Clásica ese mismo día a las 20:00 y se podrá ver en Los conciertos de La 2 el sábado 20 de marzo.

El concierto de esta semana comienza con la Orquesta Sinfónica RTVE y la pianista Yeol Eum Son interpretando, bajo la batuta de Pablo González, el Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, de Maurice Ravel (1875-1937). Compuesto en la misma época que su concierto para la mano izquierda, entre 1929 y 1931, se estrenó en 1932 en París dirigido por el propio compositor. El concierto en Sol mayor es una obra imprescindible en el repertorio no solo de los concertistas de piano, sino de cualquier orquesta sinfónica como lo prueba el gran éxito que ha tenido desde su estreno. Ravel, que ya era famoso, entre otras obras por su bolero, conoció en 1928 a Gershwin en su gira por Canadá y EEUU, y fascinado por los giros jazzísticos del autor de Rhapsody in blue, los traslada, junto con las armonías propias del jazz al primer y tercer movimientos de este concierto, pero sin perder el estilo y refinamiento propios del gran compositor francés. El segundo movimiento posee una melodía de gran belleza y ausencia de cromatismo que nos recuerda a Satie y el tercer movimiento exige un gran virtuosismo al pianista. El concierto en Sol mayor para piano y orquesta de Ravel se divide en tres movimientos: Allegremente, Adagio assai y Presto.

La segunda obra de este concierto de la Orquesta Sinfónica RTVE es la Sinfonía número 9 en Mi bemol mayor Op. 70 de Dmitri Shostakovich (1906-1975). Compuesta en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se estrenó ese mismo año en Leningrado. Con una duración corta, inferior a la media hora, la sinfonía supuso una decepción para las autoridades soviéticas de entonces que esperaban una especie de apoteósica sinfonía de la victoria con orquesta coro y solistas, -como la novena de Beethoven-, que completara las otras dos ‘sinfonías de guerra’ del compositor, la séptima y octava.

El director Rudolf Barshai, amigo de Shostakovich declaró en una entrevista que “La novena sinfonía se burla de Stalin. También se trata de una obra que condena el antisemitismo de Stalin. En el último movimiento usa como tema principal una danza judía. En la coda el tema es interpretado por la tuba y los trombones, creando el efecto que las botas del conjunto del Ejército Rojo están bailando al son de esta sarcástica melodía judía”.

La sinfonía se divide en cinco movimientos: Allegro, Moderato, Presto, Largo y Allegretto-Allegro.

Ganadora del Segundo Premio en los Concursos Internacionales Tchaikovsky de Moscú y Van Cliburn de Fort Worth, EEUU. Yeol Eum Son debutó como solista con la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Lorin Maazel en su gira por Asia en el año 2004. Ha tocado junto a Valery Gergiev con las orquestas del Teatro Mariinsky, Filarmónica de Rotterdam y Filarmónica Checa, con Dimitri Kitajenko y la Tonkünstler-Orchester Niederösterreich y la Filarmónica de Zagreb. También ha actuado con la Sinfónica de Seattle, Filarmónica de Israel, Filarmónica de Tokio, Sinfónica NHK. Orquestas Sinfónicas de Australia, Nueva Zelanda, Bergen Philharmonie, Academy of Saint Martin in the Fields, Sinfónica de San Petersburgo y Filarmónica y Sinfónica de la NDR, entre otras. Destacan sus compromisos en recitales y música de cámara en el Teatro Mariinsky, Festival de Verano de Bad-Kissingen, Festival de Besançon, Festival Gergiev de Rotterdam, Festival de Piano Helsingborg, así como numerosos conciertos junto a violinistas. Ha actuado con directores como Dmitri Kitayenko, Vasily Petrenko, Vladimir Spivakov, Susanna Mälkki, Omer Meir Wellber, Jonathan Nott, Mikko Franck, Joana Carneiro, Roberto González-Monjas y Yan Pascal Tortelier. En 2019 debutó en los BBC Proms del Royal Albert Hall con la BBC Philharmonic y el Concierto para piano nº 15 de Mozart. También ha interpretado el concierto ‘Emperador’ de Beethoven con la Liverpool Philharmonic. En la temporada 20/21 es artista residente con la Residentie Orkest de La Hague, donde trabaja con directores como Nick Collon, Pablo González y Joshua Weilerstein interpretando conciertos para piano de Mozart, Beethoven, Chopin y Ravel. Yeol Eum tiene publicado un disco con música de los primeros compositores del Siglo XX: Berg, Prokofiev, Stravinsky y Ravel, además de un CD con la integral de Estudios de Chopin lanzado y los Nocturnos de Chopin. Yeol Eum es titulada de la Universidad Nacional de Artes de Corea del Sur, su país natal, donde estudió con Kim Dae Jin. Anteriormente se formó con Cheng-Zong Yin, uno de los pianistas más destacados de China.

Pablo González



Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes,

Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta,

Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos,

Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.