El Premio Gordo de la Lotería de Navidad ha caído este año en el 26.590, un número que ha repartido fortuna sobre todo en Salou (Tarragona), pero también en la provincia de Alicante, en Salamanca, Madrid, Barcelona, Murcia y Sevilla. Se lleva un premio de cuatro millones de euros la serie y 400.000 euros al décimo. Las dos aproximaciones al Gordo, los números anterior y posterior, también obtienen un premio de 20.000 euros cada una.

El Gordo ha sido el más madrugador, tan solo diez minutos después de comenzar el sorteo en el Teatro Real de Madrid. A las 09:19, Elisabeth del Carmen Roque ha puesto la cifra de los cuatro millones de euros a un número que ha cantado Noura Akrouth en el cuarto alambre de la primera tabla. Junto a ellas, Santo Daniel de León y Bileiky Lisselot Arias han extraído las bolas del número y el premio, respectivamente.

La madre de Noura, niña que lleva cantando números desde hace cuatro años, ha mostrado su entusiasmo en TVE: "Era su sueño (...) salta de alegría". "Al principio no me lo creía porque había visto la línea y pensaba que eran 60.000 euros, uno pequeño", ha relatado también Elisabeth, que ha dicho que le han "temblado las piernas".

“"Cuando cantamos los cuatro millones me estaban temblando las piernas". Hemos hablado con las niñas que han cantado el Gordo esta mañana #LoteríaRTVE https://t.co/W2yIEM3plR pic.twitter.com/jbOJrxPW7J “

El Gordo de este año no ha sido, sin embargo, el más madrugador de la historia, ya que en 2004 este premio salió a las 09:16 de la mañana, aunque entonces el sorteo comenzó antes que el de este domingo.

No es un día cualquiera - El Gordo más madrugador: 26590 - Escuchar ahora

No es un día cualquiera - El Gordo más madrugador: 26590 - Escuchar ahora

La segunda administración que más ha repartido ha sido la 19 de Salamanca , con 25 números y un total de 100 millones de euros. La lotera de esta administración ha explicado a RTVE.es que la mayoría de décimos "los han vendido los niños de la escuela a modo de participaciones entre abuelos, padres y tíos". Ella, sin embargo, se ha quedado sin décimo ganador: "Es la suerte del lotero, el no quedártelo".

“La administración de un centro comercial de Sevilla ha repartido una serie del Gordo. Por el momento no se ha visto a ninguno de los agraciados pero los loteros celebran su suerte por todo lo alto #LoteríaNavidad https://t.co/W2yIEM3plR pic.twitter.com/GHm7GEdfuY “

En Alcoy , el bar Pepe ha repartido 60 décimos (24 millones) y diez de ellos los ha regalado el propietario, Basilio Suárez, a empleados y clientes, el último, el sábado, a una cuadrilla de amigos cuarentones que se hacen llamar "Los Tristes". Este año Basilio le tuvo que dar uno de los dos décimos que llevaba porque ya no tenía boletos. También en Alcoy 60 millones han ido a exempleados de Telefónica.

La lotera de Doña Manolita: "Era un presagio"

Concha Corona, lotera de Doña Manolita, ha explicado en RNE que el incidente por el que el sábado cayó una cornisa encima de la administración fue para ella "un presagio". "Ayer pensamos que esto significaba que iba a caer el Gordo, y fue un milagro que no pasara nada. Estuvimos cerrados durante cinco horas pero la gente seguía haciendo cola. Esto, al final, ha sido la guinda", ha añadido, rodeada de gente agolpada en la administración para celebrar el premio. Doña Manolita también ha repartido el segundo premio, el tercero, un cuarto y un quinto.

“Los bancos no me concedieron varias cosas y ahora les voy a dar en los morros“

Luz, lotera de la administración de Las Torres de Cotillas (Murcia) que ha repartido el Gordo, ha explicado en RNE que hasta ahora los bancos no le habían concedido los créditos que había solicitado. Ahora, a ella le ha tocado el Gordo con un décimo y a su novio con otro. "No confiaban en mí, me negaron varias cosas. Ahora les voy a dar en los morros", ha apostillado. Y Laura, la lotera de la calle Guipuzcoa de Barcelona que ha vendido cinco series del Gordo, afirma que podrían haber sido más ya que varios décimos fueron devueltos.

“Laura, lotera de la calle Guipúzcoa (Barcelona) ha vendido cinco series del gordo aunque podrían haber sido más ya que varios décimos han sido devueltos #LoteríaRTVE pic.twitter.com/DJ1xxzrYaS“ — 24h (@24h_tve) December 22, 2019

A modo de anécdota, durante el sorteo unos asistentes han podido comprobar cómo no les ha tocado el Gordo por muy poco. Tenían un número cambiado: llevaban el 25.690 en vez del 26.590.

00.50 min No les ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad por un número cambiado

Este año, los agraciados con este premio obtienen 2.000 euros más al décimo respecto al año pasado después de que Hacienda modificara su gravamen con el 20% de impuestos a partir de los 20.000 euros. Por consiguiente, los afortunados que hayan ganado el premio 'Gordo', obtendrán 'limpios' 324.000 euros por décimo, mientras que el fisco se quedará con los 76.000 euros restantes.