Tal vez estés pasando mucho calor con tu larga melena este verano. Tal vez te estés planteando hacer un cambio radical de imagen y pasar de pelo largo a corto. Si no sabes qué look irá mejor con tu cara o no sabes cómo cortártelo, intentaremos darte algunas ideas.

En Gente y tendencias hemos buceado por las mejores peluquerías londinenses según la revista Time Out y hemos encontrado interesantes propuestas. También aprovechamos para darte algunas pistas del peinado que puedes escoger según tu fisonomía.

Look corto según tu perfil Si tienes una cara con forma pera -hundida en la sien-, tu peinado corto tiene que llevar más volumen en la sien

Si tienes la frente ancha, para conseguir un aspecto favorecedor, lo más aconsejable es que te dejes flequillo

Con una cara redonda el pelo de la nuca tiene que ser más largo

A las caras ovaladas les queda bien cualquier tipo de corte, pero se puede dar más volumen a los lados

Para una cara cuadrada -o cara luna- es aconsejable un peinado despuntado y con patillas hacia la cara

Tipos de corte según el tipo de pelo Dependiendo del tipo de pelo, también hay que tener en cuenta cómo tiene que ser el corte: Con pelo liso, el corte tiene que ser a capas largas

Con pelo rizado hay que cortar a capas y hacer cortes con desconexiones

Si el pelo es encrespado hay que peinar con espumas, gominas, mousse o queratina, entre otros, para controlar el encrespamiento e hidratar mucho el pelo en los lavados