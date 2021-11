Los Premios INVI 2010 ya tienen ganadores. El jurado, formado por diez personalidades destacadas del cine, la televisión e internet, ha elegido como mejores propuestas de este año a ‘Okupados’, en la categoría de Ficción, ‘The Insider Project’ en No Ficción y ‘Mirades Menudes’ entre los proyectos Educativos.

'Okupados' se ha hecho además merecedor del galardón especial Ciudad de la Luz.

La gala de entrega, junto con los galardones FICOD, se celebrará este jueves 16 de noviembre en un acto en el FICOD presentado por el periodista Carlos del Amor.

'Okupados': plataforma online de jóvenes actores y músicos



‘Okupados’ es una plataforma que ayuda a darse a conocer en internet a actores, músicos y artistas que están empezando. Bernat Saumell Calaf, es el director de esta comedia al estilo "sitcom" que transcurre en una casa Okupa del barrio gótico de Barcelona. Cada capítulo es el marco que justifica la aparición (y desaparición) de los personajes (actores nuevos). En cada capítulo se introducen grupos musicales nuevos captados a través de internet.



'The insider project": la realidad menos conocida



En la categoría de No Ficción: el premio recae en ‘The insider proyect’, creado por David Barrera y José Alejandro Gonzalez. Se trata de un espacio online que da a conocer diferentes vidas y realidades en tres ciudades diferentes: Berlín, Bogotá y Barcelona. El objetivo de este proyecto es concienciar al espectador sobre aspectos vitales poco conocidos. Aunque está en fase de desarrollo, la primera parte ya terminada comprende tres documentales sobre Bogotá. El primero: ‘Colombia vs Colombia’ narra la vida de los niños que viven en Barrio Triste, de Medellín, una realidad muy poco conocida.



‘Mirades Menudes’: otra manera de educar



El jurado premió a Marta Portalés y su proyecto ‘Mirades Menudes’, en la categoría de Educación, por proponer un encuentro virtual de profesores, padres y alumnos. El proyecto, que adapta el uso del vídeo a los más pequeños, quiere favorecer el aprendizaje de la lectura en edades tempranas e implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo su participación.



El jurado de los INVI



Para seleccionar los proyectos ganadores entre todos los participantes, RTVE.es se rodeó de diez expertos en el mundo de la producción interactiva y la innovación audiovisual. El jurado ha estado compuesto por el director de Medios Interactivos de RTVE, Ricardo Villa; Eric Maierson, de Mediastorm, que ha producido varias docenas de proyectos en los últimos años, incluyendo trabajos para National Geographic y que ha recibido nada menos que dos premios Emmy; también Efe CaKarel, fundador de MUBI, una página web de cine; o Anthony Rose, director de Tecnología en YouView (empresa que ha lanzado una plataforma abierta de televisión sobre IP que proporciona conectividad a Internet a las plataformas de televisión).

Completan el jurado el director de cine Nacho Vigalondo; Christophe Muller, el responsable del gran portal de vídeos Youtube para Europa; el director general de Red.es, Sebastián Muriel; Beatriz Navas, profesora del centro La Casa Encendida en lo relacionado con el cine; y Fernando Domínguez, integrante del estudio interactivo DVEIN.