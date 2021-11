Shakira aterriza este sábado en el Escenario Mundo de la ciudad del Rock para presentar en Rock in Rio-Madrid las canciones de su último disco, 'Loba'.

En este trabajo la colombiana ha querido "divertirse, perder el pudor y enseñar las piernas". Además de cantar y bailar las letras del que es su álbum "más bailable y electrónico", Shakira ofrecerá al público sus grandes éxitos.

"Soy muy complaciente y sé qué les gusta a los españoles", afirma la cantante, quien es consciente de que sobre el escenario "la satisfacción de todo artista es que el público se lo pase bien".

Con este trabajo, que presentará en directo en Madrid, se ha sentido "más libre".

"No me he puesto censuras", dice sobre unas canciones que invitan al público a bailar y que incluyen "sonidos más duros, con los latidos muy sólidos", pero en las que también está la fusión, con elementos de la música de Colombia, India, Medio Oriente y Africa.

El domingo, el Día de la Familia

La actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus será la gran estrella del día 'joven' o 'Día de la Familia' del festival Rock in Río-Madrid, que tendrá lugar mañana domingo en Arganda del Rey.

Cyrus encabezará una programación dirigida a los más pequeños, en la que compartirá cartel con Amy McDonald y McFly, en el Escenario Mundo.

Se trata de la primera actuación en España de Cyrus, quien se ha convertido en una estrella para los adolescentes y es disco de platino con sus álbumes 'Breakout' y 'The time of our lives'. El pasado 31 de mayo, la artista estuvo en Madrid presentando su nuevo disco, 'Can't be tammed', que se publica el próximo 22 de junio.

En la ocasión, Cyrus declaró que este trabajo ha sido "como una terapia" para ella, ahora que trata de desprenderse del personaje de Hannah Montana en la serie de Disney.

Por su parte, Amy MacDonald, artista escocesa que abrirá la noche de mañana, se ha convertido en una estrella con sólo 22 años, gracias a canciones como 'This is the life'.

El Escenario Mundo también contará con la presentación del cuarteto británico McFly y en el Escenario Sunset, se presentarán Canta Juego, The Monomes, Electronic Recycle junto a músicos de Stomp y los españoles El Sueño de Morfeo.