Este lunes estrenamos en RTVE.es el nuevo videoclip de Bon Jovi , "When We Were Beautiful", el tercer single de su álbum The Circle, una canción que destaca por su sencillez y a la que ya se puede calificar como un himno, al menos para los seguidores de la banda estadounindense, que en cada concierto hinchan pulmones y afinan cuerdas vocales para corear el estribillo del tema.

Como muestra, el video que os presentamos, grabado durante la gira The Circle Tour en Dallas, Texas, el pasado 10 de abril. Una gira que también se paseará por Europa y arrancará en Madrid el 4 de junio, en el marco del festival Rock in Rio Madrid, donde el grupo liderado por Jon Bon Jovi es cabeza de cartel del Escenario Mundo el primer día que la Ciudad del Rock abra sus puertas.

Es la única fecha en España y sus fans seguro que ya cuentan los días porque los de New Jersey llevan ocho años sin pasarse por nuestro país. The Circle Tour seguirá su periplo a la conquista de las Europas donde destacan las doce fechas consecutivas que tienen cerradas en el estadio O2 de Londres.

Y otra fecha para anotar, el 25 de mayo se reedita el The Circle con extras, al disco original se le suman cuatro canciones grabadas en directo en Anaheim, California en el pasado mes de febrero, durante la gira ( "We Weren't Born To Follow", "Superman Tonight", "When We Were Beautiful" y "Love's The Only Rule") y una aplicación multimedia que permitirá acceder a un archivo con material exclusivo.