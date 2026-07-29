Radio 3 Extra estrena nueva temporada de La soledad del corredor de fondo. Cada semana, una personalidad vinculada al deporte nos descubrirá su lado más cultural. Conoceremos sus canciones favoritas, los festivales que nunca olvidará, aquellos libros que le han marcado… A través de entrevistas con ellos, descubrimos que la cultura y el deporte están más unidos de lo que nos podemos imaginar.

Primer programa Comenzamos la nueva temporada con Mario Herreros. Es gimnasta especializado en trampolín. Con 19 años, ganó el Campeonato de España de esta modalidad en dúo sincronizado junto a su compañero Paul Moldovan. Además, es miembro del equipo nacional de Gimnasia Trampolín, con el que ha sido semifinalista del Europeo celebrado en Portimao (Portugal). Pertenece al Club Gimnástico Getafe, uno de los más importantes de España en este deporte. La soledad del corredor de fondo La soledad del corredor de fondo - Mario Herreros, campeón de España en Gimnasia Trampolín - 29/07/26 Escuchar audio