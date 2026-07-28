Radio 3 desde el Low Festival 2026

El Low Festival regresa a Torrevieja con una nueva edición dispuesta a encender el verano a golpe de grandes conciertos. Un cartel que vuelve a apostar por la fuerza de la escena nacional e internacional, reuniendo sobre sus escenarios a referentes como Iván Ferreiro, The Hives, Editors o La Casa Azul, junto a algunos de los nombres más prometedores del momento, como Rufus T. Firefly, Ginebras o Mala Gestión, entre muchos otros.

Como cada año, Radio 3 no falta a su cita levantina y ofrecerá una cobertura especial en directo. Del 31 de julio al 2 de agosto, podrás vivir lo mejor del Low Festival cada noche, desde las 22.00 h y hasta las 2.00 de la madrugada.

Radio 3 sigue fiel a su compromiso de llevarte allí donde suena la mejor música, acompañándote en los grandes momentos del verano festivalero. ¿Te vienes al Low con nosotros?