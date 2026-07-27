Nuevo ciclo de conciertos de 'Las noches de Río Babel'

Las noches de Río Babel amplía el universo del festival con un nuevo ciclo de conciertos que llevará su propuesta musical a lo largo de todo el año en Madrid. La iniciativa nace con la vocación de convertir la esencia de Río Babel en una programación cultural estable, centrada en la música en español y en el diálogo entre las escenas de España y América Latina.

El ciclo ofrecerá 33 conciertos en salas como Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, Live Las Ventas o Café Berlín, entre otras. Sobre sus escenarios pasarán artistas como Jorge Drexler, Guitarricadelafuente, Miranda!, Trueno, No Te Va Gustar, Depedro, La Bien Querida, Los Palmeras, Plastilina Mosh o Lido Pimienta, junto a muchas otras propuestas consolidadas y emergentes.

Con esta nueva programación, Las noches de Río Babel busca reforzar a Madrid como punto de encuentro para la música en español, tendiendo puentes entre generaciones, estilos y culturas a través de una oferta que se extenderá durante todo el año.