Chelo García Cortés: "Si hay que estar en la cabecera de una manifestación del Orgullo a partir de ahora... yo estaré"

Ni más ni menos que Chelo García Cortés. La mítica periodista ha venido a ¡Menudo Cuadro! Fresh (el último de la temporada) para hablarnos de su vida actual, su gloria en los años dorados de la prensa del corazón, y alguna que otra polémica por la que siempre hay que preguntarle. Curtida en mil platós, los Davides y Carlota Corredera le han puesto el vídeo de su primera aparición en RTVE, en este caso en el programa Roba neta, roba bruta en el año 1986. El tema del que habló ya por aquel entonces: Bárbara Rey.

Parece que no, pero su carrera ya ha durado más de medio siglo: "Mira, yo llegué a Barcelona en el 1974. El primer reportaje que publicamos Parada y yo se lo vendimos a la revista ¡Hola!: la reconciliación de Ismael Merlo y Vicky Lagos. Te estoy hablando del 75 o el 76, éramos freelance, porque era la época de ser freelance. Yo he vivido como fotógrafa y periodista la época mejor pagada de la prensa del corazón. Gané muchísimo dinero".

"¡Cobrad por vuestros reportajes!" Chelo ha contado cómo, en cierto momento, famosos como Bárbara Rey o Concha Velasco le daban gratis sus historias. "Hasta que les dije un día que estaban haciendo el ridículo. Y lo dije porque veía lo que le estaban pagando a otra gente. Cuando pagas estas cantidades es porque las recuperas". También recuerda quién pagaba mejor: "Los reportajes más caros que he hecho fueron para el ¡Hola!, los contratos millonarios que tuvieron en su día y luego quisieron dejar de tenerlos Borja Thyssen y Blanca Cuesta". Pero en cierto momento, la cosa empezó a irse de madre: "Negocié también una cantidad con Isabel Pantoja para Lecturas, cuando estaba con Julián Muñoz... y no pudimos pagarlo". David Insua ha querido sacar un dato importante: Chelo García Cortés fue juzgada por escándalo público por publicar el primer desnudo masculino en prensa española: era Joan Llaneras, y ella recuerda así el juicio: "Fue portada de la revista Papillon. Era la época heavy metal, pero yo fui y di la cara. El fiscal me dijo que si no me daba vergüenza, le dije que si no le daba vergüenza a él condenarme a mí... porque a lo mejor a ese fiscal yo podía haberle visto en algún sitio... y nunca lo dije ni lo diré". ¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) Menudo Cuadro Fresh - Episodio 6 - Chelo García Cortés y Germán González Para el último 'Fresh' del verano era imposible superar como invitada a la mismísima Chelo García Cortés Y Germán González, que nos acompañan para ... Ver ahora