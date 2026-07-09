"Era una cadena de gente maltratada": Miryam Benedited recuerda su etapa junto a José Luis Moreno

Es una de las coreógrafas más destacada de nuestro país y, desde hace uno años, también desarrolla una labor crucial en las ficciones actuales: coordinación de intimidad en rodajes de cine y televisión. Miryam Benedited se pasa por ¡Menudo Cuadro! Fresh para repasar algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Durante la entrevista, Benedited echó la vista atrás para recordar sus primeros trabajos en televisión, como el especial de Fin de Año de 1992 o Telepasión, y en concreto, la etapa que vivió como bailarina en el famoso programa del sábado noche, dirigido por José Luis Moreno. Sobre aquella experiencia fue especialmente sincera: "Eso era una mili. Muchas veces no solo se aprende desde el sí, sino desde el no". La coreógrafa añadió que "había muchísimas cosas..." que le sirvieron de aprendizaje y recordó el complicado ambiente que se respiraba entonces: "En ese momento veníamos de donde veníamos... y no solo el equipo de baile, era una cadena de gente maltratada".

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Ese contexto hizo que su llegada a UPA Dance supusiera un cambio radical. "Así que cuando llegué a UPA Dance me pareció muy relajado, muy tranquilo, una cosa como bien", aseguró. Preguntada por si José Luis Moreno mantenía alguna deuda con ella, respondió con ironía: "No, a mí no me debe dinero... porque me fui a tiempo".

Carlota Corredera definió a la invitada como "la coreógrafa que me hubiera gustado tener", una afirmación que dio pie a hablar sobre algunos de los concursantes con los que ha trabajado. Benedited explicó que, más allá del nivel de baile, el mayor reto suele ser la rigidez corporal. "He tenido gente con el cuerpo muy soldado", bromea.