"Era una cadena de gente maltratada": Miryam Benedited recuerda su etapa junto a José Luis Moreno
- La coreógrafa y coordinadora de intimidad repasa su trayectoria en ¡Menudo Cuadro! Fresh
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Es una de las coreógrafas más destacada de nuestro país y, desde hace uno años, también desarrolla una labor crucial en las ficciones actuales: coordinación de intimidad en rodajes de cine y televisión. Miryam Benedited se pasa por ¡Menudo Cuadro! Fresh para repasar algunos de los momentos más importantes de su carrera.
Durante la entrevista, Benedited echó la vista atrás para recordar sus primeros trabajos en televisión, como el especial de Fin de Año de 1992 o Telepasión, y en concreto, la etapa que vivió como bailarina en el famoso programa del sábado noche, dirigido por José Luis Moreno. Sobre aquella experiencia fue especialmente sincera: "Eso era una mili. Muchas veces no solo se aprende desde el sí, sino desde el no". La coreógrafa añadió que "había muchísimas cosas..." que le sirvieron de aprendizaje y recordó el complicado ambiente que se respiraba entonces: "En ese momento veníamos de donde veníamos... y no solo el equipo de baile, era una cadena de gente maltratada".
Por derecho propio, Carlota Corredera, David Insua y Andújar son un verdadero cuerpo de baile. Así que solo les quedaba invitar a una de las coreográfa y ponerse en marcha, concretamente, a ...
Ese contexto hizo que su llegada a UPA Dance supusiera un cambio radical. "Así que cuando llegué a UPA Dance me pareció muy relajado, muy tranquilo, una cosa como bien", aseguró. Preguntada por si José Luis Moreno mantenía alguna deuda con ella, respondió con ironía: "No, a mí no me debe dinero... porque me fui a tiempo".
Carlota Corredera definió a la invitada como "la coreógrafa que me hubiera gustado tener", una afirmación que dio pie a hablar sobre algunos de los concursantes con los que ha trabajado. Benedited explicó que, más allá del nivel de baile, el mayor reto suele ser la rigidez corporal. "He tenido gente con el cuerpo muy soldado", bromea.
¿Qué es una coordinadora de intimidad?
Uno de los momentos más interesantes de la conversación llegó cuando explicó su trabajo como coordinadora de intimidad, una figura que ha cobrado protagonismo en la industria audiovisual tras el movimiento #MeToo. "Llevo años haciendo esto, pero la figura no existía", explicó. Benedited relató que comenzó "por casualidad" durante el rodaje de la serie Instinto, cuando el director le pidió ayuda para coordinar varias escenas de alto contenido erótico. A partir de esa experiencia empezó a recibir nuevos encargos y decidió obtener una certificación oficial en Estados Unidos.
La coreógrafa explicó que su trabajo consiste en determinar "qué es y qué no es intimidad", coordinar los ángulos y planos con el director, conocer cómo quiere rodarse cada escena y garantizar que intérpretes y producción trabajen siempre desde el consentimiento. Además, desveló algunos de los recursos que utiliza la industria audiovisual: "Se usan prótesis, por ejemplo para pubis, en una película de época que tenga que tener vello... o, si el actor no quiere que sea su pene o un pene erecto, siempre es prótesis", explicó.