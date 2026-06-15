Radio 3 en Sónar 2026

Del 18 al 20 de junio, Barcelona acoge una nueva edición de Sónar, el festival de referencia mundial en la música electrónica, el pensamiento digital y la cultura contemporánea. Como cada año, Radio 3 estará presente para contar en directo todo lo que ocurra en esta cita que lleva décadas siendo el escaparate de los cambios creativos más innovadores.

La 33.ª edición del festival reúne a referentes internacionales y talentos emergentes que exploran los límites del sonido, la tecnología y las propuestas escénicas más innovadoras. El cartel de este año traza un mapa del presente musical con la vista puesta en el futuro. La programación de Sónar+D completa la experiencia con charlas, instalaciones y debates centrados en el papel creciente de la inteligencia artificial en las industrias creativas.

Radio 3 emitirá en directo desde Fira Gran Via, con una programación especial que incluye la emisión en directo de Generación Ya, a las 16:00 h, y de El Resto Es Ruido, a las 21:00 h.

Radio 3 Extra producirá tres programas en vídeo con lo más destacado del festival, entrevistas exclusivas y sus momentos clave.