Radio Clásica presenta en la UER su estrategia de redes sociales

El Plenario de Música Clásica es el punto de encuentro anual para los delegados de las emisoras de música clásica de la red pública de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER). Se trata de un espacio para reflexionar, conectar con otros profesionales de la radio e intercambiar ideas con compañeros de toda Europa y otros lugares.

La última edición tuvo lugar en Katowice entre el 20 y el 22 de mayo y la agenda abarcó desde el desarrollo de formatos digitales e innovaciones en la radio tradicional hasta estrategias musicales más amplias, promoción, impacto y valor social, proyectos de participación de la audiencia a través de las redes sociales, análisis de la audiencia y comportamiento del oyente, marketing e inteligencia artificial, entre otros temas. Participaron más de 70 delegados de emisoras de música clásica de todo el mundo. El Plenario estuvo organizado por Andrzej Sułek, productor de la Radio Polaca; Adam Balas, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca en Katowice (NOSPR); y Maria Jelonek, productora de conciertos de la NOSPR.

Clara Sánchez, responsable del programa de intercambio de conciertos con la UER en Radio Clásica, formó parte de la mesa redonda '' (Miedos, fracasos y soluciones: Creando una plataforma de redes sociales y difusión de música clásica para 2026) junto a Kyle Macdonald, responsable de las redes sociales de la BBC Radio 3 y Chantal Pattyn, directora de la emisora belga VRT Klara. Durante hora y media, los tres ponentes expusieron algunas de las publicaciones en redes más exitosas de sus emisoras, así como otras que no tuvieron tan buena acogida, debatiendo con los asistentes sobre posibles nuevas estrategias para llegar a un público más amplio.

Uno de los éxitos de Radio Clásica en la presente temporada, en la que celebra su 60 aniversario, ha sido el gran crecimiento experimentado en su perfil de Instagram, llegando a alcanzar los 50.000 seguidores y multiplicando su audiencia en este canal por 10 en pocos meses. En Katowice, se destacó especialmente la labor de Vigor Kuric al frente de las redes sociales y las colaboraciones con artistas como Sheila Blanco o Darío Meta, que han contribuido a viralizar varias publicaciones de la emisora.