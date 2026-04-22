Laura del Val, exnovia de Pedro Pascal: su historia de superación

Todo comenzó con un inocente "¿queréis que os cuente qué me ha pasado siendo hetero?". Un cliffhanger potente, viniendo de Laura del Val. "Corría el año 2008, cuando me fui a Cuba con mis amigas, en el viaje de fin de curso. Tenía 23 años y, esto es importante, era hetero, o yo me lo creía", así comienza la historia de superación (heterosexual) de la humorista. Una historia asombrosa que ha dejado a Jorge Yorya y Miguel Campos ojipláticos.

Hace unos días, durante una gala de premios a la que la humorista había sido invitada, Laura recibió un misterioso mensaje de audio a su cuenta de Instagram. El mensaje, con un lento (muy lento) y cadencioso acento chileno decía lo siguiente:

"Laura del Val, cómo estás, qué sorpresa encontrarte haciendo comedia en internet. Me saliste de la nada, estaba haciendo scroll y, de repente, me aparece una chica y eras tú, Laura del Val. No sé si te acordás de mí, pero yo de ti sí".

Pero, ¿qué tiene que ver esto con Pedro Pascal? Tendrás que descubrir en el nuevo episodio de Podcast, el podcast. ¡Dale al Play!