Aitor Albizua en '¡Menudo cuadro!': "Tengo el síndrome del impostor disparado"

¡Menudo cuadro! ha vuelto un jueves más a RTVE y lo ha hecho con un invitado de lujo: Aitor Albizua, periodista y presentador del programa Cifras y letras de esta casa. Albizua ha mantenido una divertida charla con David Insua, David Andújar, Carlota Corredera.

Durante la entrevista el presentador ha hablado de su infancia, asegurando que era "una petarda. El típico niño pizpireta que no se callaba, contestón, que hacía teatro, que bailaba, cantaba". También ha hablado de su orientación sexual y ha desvelado que desde pequeño sentía que no encajaba: "No te gustan las mismas cosas, todo el mundo iba a futbol y yo no. Yo hacía natación y luego spinning", ha afirmado entre risas.

Aitor ha desvelado que les reveló a sus padres que era homosexual en su época de estudiante universitario: "Fue con veintitantos, primero yo descubrí mi vida en Madrid, yo aproveché ese 'sexilio' a tope, yo era Dora la exploradora, por momentos lo sigo siendo".