Aitor Albizua en '¡Menudo cuadro!': "Tengo el síndrome del impostor disparado"
- El presentador de Cifras y letras se ha sometido a las preguntas de David Andújar, David Insua y Carlota Corredera
- El videopodcast refuerza su proyección al incorporarse al canal EN PLAY y a la plataforma RTVE Play
¡Menudo cuadro! ha vuelto un jueves más a RTVE y lo ha hecho con un invitado de lujo: Aitor Albizua, periodista y presentador del programa Cifras y letras de esta casa. Albizua ha mantenido una divertida charla con David Insua, David Andújar, Carlota Corredera.
Durante la entrevista el presentador ha hablado de su infancia, asegurando que era "una petarda. El típico niño pizpireta que no se callaba, contestón, que hacía teatro, que bailaba, cantaba". También ha hablado de su orientación sexual y ha desvelado que desde pequeño sentía que no encajaba: "No te gustan las mismas cosas, todo el mundo iba a futbol y yo no. Yo hacía natación y luego spinning", ha afirmado entre risas.
Aitor ha desvelado que les reveló a sus padres que era homosexual en su época de estudiante universitario: "Fue con veintitantos, primero yo descubrí mi vida en Madrid, yo aproveché ese 'sexilio' a tope, yo era Dora la exploradora, por momentos lo sigo siendo".
Sus inicios en Televisión Española
Aitor Albizua ha comentado, entre risas, que cuando entró a trabajar como presentador en RTVE mucha gente no le conocía: "Incluso las azafatas me decían: perdona, tú quién eres". Eso sí, el presentador recuerda su primer programa de El comodín con mucha emoción: "Fue un momento de no me estoy creyendo que esto esté pasando". Ha reconocido que, incluso, a día de hoy tiene "el síndrome del impostor disparado".
Todo, a pesar de estar al frente del programa más visto de La 2: Cifras y letras un formato histórico que el presentador ha definido como "un crucigrama colectivo". También ha destacado la complicidad con sus compañeros “es una maravilla trabajar con gente con la que te llevas bien".
La cancelación de La familia de la tele
Durante este episodio, Aitor Albizua también se ha referido a su paso por La familia de la tele y ha asegurado que se lleva "todos" los aprendizajes de este programa. "Es o enrabietarte o aprender también de las cosas que no funcionan […] yo lo que pienso es que fue una pena por la cantidad de gente que se ilusionó, que dejó trabajos para venir a este proyecto. Los motivos son miles, circunstancias muchas que se juntan en un mismo momento y no sabes dar con la tecla".
Precisamente, aprovechando que Aitor Albizua estaba sentado en el plató de ¡Menudo cuadro!, los Davides y Carlota le han pedido al presentador que mueva hilos para que les dejen participar en Telepasión. Él ha accedido a tocar sus contactos, asegurando que el programa "es una maravilla. Yo me imagino que estoy con mis amigos en una discoteca. Además, lo tiene todo: es tradición y es orgullo de la casa”. […] firmo contrato vitalicio en el programa".