Escucha en exclusiva el nuevo disco de Foo Fighters antes de su lanzamiento

Foo Fighters están de vuelta con Your Favorite Toy, su nuevo álbum, y en Radio 3 queremos celebrarlo con una experiencia única: una escucha exclusiva del disco antes de su publicación oficial.

El próximo 23 de abril, en La Vía Láctea (Madrid), 20 oyentes de Radio 3 (cada uno con acompañante) podrán descubrir en primicia el nuevo trabajo de la banda liderada por Dave Grohl, un día antes de su lanzamiento.

Durante la velada, los asistentes podrán escuchar el álbum y disfrutar de cada detalle de su sonido. Además, la experiencia incluirá un pack de merchandising y una consumición, convirtiendo la noche en un auténtico homenaje a una de las bandas más importantes del rock.