Escucha en exclusiva el nuevo disco de Foo Fighters antes de su lanzamiento
- La cita será el 23 de abril en La Vía Láctea de Madrid
- Se sortearán 20 invitaciones dobles para acceder a la sala
- El plazo para participar terminará el día 17 de abril
Foo Fighters están de vuelta con Your Favorite Toy, su nuevo álbum, y en Radio 3 queremos celebrarlo con una experiencia única: una escucha exclusiva del disco antes de su publicación oficial.
El próximo 23 de abril, en La Vía Láctea (Madrid), 20 oyentes de Radio 3 (cada uno con acompañante) podrán descubrir en primicia el nuevo trabajo de la banda liderada por Dave Grohl, un día antes de su lanzamiento.
Durante la velada, los asistentes podrán escuchar el álbum y disfrutar de cada detalle de su sonido. Además, la experiencia incluirá un pack de merchandising y una consumición, convirtiendo la noche en un auténtico homenaje a una de las bandas más importantes del rock.
Un nuevo capítulo en la historia de Foo Fighters
El nuevo álbum de Foo Fighters verá la luz el 24 de abril.
Con más de 25 años de carrera, Foo Fighters se han consolidado como una referencia global gracias a su energía y a sus himnos generacionales.
Your Favorite Toy llega como una declaración de intenciones: guitarras afiladas, ritmos contundentes y un tono más sarcástico y directo que refleja la evolución creativa del grupo. El disco promete consolidar una nueva etapa en la trayectoria de la banda, que además actuará en Madrid este verano en el festival Mad Cool.
Para optar a las invitaciones, debes escribir a participaradio3@rtve.es contándonos cuál es tu canción favorita del grupo. Entre todos los participantes se sortearán 20 invitaciones dobles para acceder a la sala. El plazo para participar terminará el día 17 de abril.
El evento es exclusivo para mayores de edad. Todos los asistentes deberán estar previamente registrados tras haber recibido la confirmación de que han ganado la invitación.
Fecha: 23 de abril
Lugar: La Vía Láctea, Madrid
Apertura de puertas: 19:30 h
Inicio de la escucha: 20:00 h
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