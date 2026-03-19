Radio 3 en los Premios MIN 2026

El próximo 25 de marzo a las 21,00h el Gran Teatro de Córdoba abrirá sus puertas para acoger la XVIII edición de los Premios de la Música Independiente (MIN). A su vez, Radio 3 ofrecerá en exclusiva el evento a través de videostreaming en la web y en la app de Radio 3, así como en RTVE Play.

La gala reunirá actuaciones en directo y la entrega de galardones con los que se celebrará la diversidad del panorama musical independiente en España.

La ceremonia estará presentada por Tamara García y Masi Rodríguez, que serán las encargadas de conducir una noche en la que se darán a conocer los ganadores de las 22 categorías de estos premios.

El Premio de Honor de esta edición recaerá en Ana Curra, una de las grandes referentes de la movida madrileña. Integrante de la mítica banda Parálisis Permanente, la artista cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música en España.

La gala contará además con actuaciones en directo de Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth Lorenzo, Vera Fauna y Las Rodes, que pondrán la banda sonora a una noche en la que la música independiente volverá a ser la gran protagonista.

Entre los nombres más destacados de esta edición figuran Carlos Ares y Valeria Castro, que lideran las nominaciones con seis candidaturas cada uno. Les siguen de cerca Repion y Rufus T. Firefly, con cinco nominaciones cada uno, mientras que Sanguijuelas del Guadiana y Zahara cuentan con cuatro candidaturas.