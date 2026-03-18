Xavi Daura, el show en el que se dejó la piel y su vida gatuna
- El cómico, parte del dúo Vengamonjas, se pasa por Podcast, el podcast
- Junto a Laura del Val, Miguel Campos y Jorge Yorya recuerda su show más salvaje
Xavi Daura es Furro y mucho antes de que existieran los therian, él ya era un furro gatino. “En casa se me trata como gato. En privado, si le preguntais a mi chica, se me trata como tal”. Una confesión, sin coacción alguna, que el cómico ha hecho en Podcast, el podcast. Xavi, al que muchos conocen por ser parte del dúo cómico Venga Monjas, comparte micro, stkeches y anécdotas con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yoryas.
Además de gato y de ser “la cara mas querible de la comedia”, Xavi también sabe escribir. Tiene dos novelas, Bravo y Quemar Dinero y ahora está con un show que se llama Báilenlo. Habla sobre todo ello, además de recordar aquella vez en la que Campos y él hicieron un show sobre el agua y su show más salvaje, al menos por la piel y la sangre que se dejó en él.
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