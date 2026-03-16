Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Qué hago con la envidia: claves para afrontarla sanamente (al estilo Bill Gates)

  • Molo Cebrián recupera histórica batalla Gates-Jobs para explicarlo en Así somos
  • Todos los lunes, nuevo episodio en RNE Audio y RTVE Play
1998 - Bill Gates durante la presentación a la prensa de Windows 98. La escalada de mejoras para el sistema operativo continuaron, aunque la sombra de Windows 95 pesó sobre las siguientes actualizaciones que no lograron convencer a la mayoría de los
1998 - Bill Gates durante la presentación a la prensa de Windows 98. La escalada de mejoras para el sistema operativo continuaron, aunque la sombra de Windows 95 pesó sobre las siguientes actualizaciones que no lograron convencer a la mayoría de los usuarios hasta el nacimiento de Windows XP en octubre de 2001. Daniel Sheehan/Liaison
RAQUEL ELICES | RNE Audio

La envidia tiene mala fama. Nadie asume sentirla, pero casi todos la reconocemos cuando aparece. ¿Por qué nos incomoda tanto? ¿Y si no fuera solo una emoción tóxica, sino también una fuerza capaz de empujarnos a mejorar? Esa es la pregunta que se hace Molo Cebrián y Luis Muiño en el nuevo episodio de Así somos. Un episodio que parte de un estudio reciente que distingue, por fin, entre envidia sana y envidia insana. ¿Qué factor hace que la envidia sea sana?

La psicología ha intentado durante años responder a esta pregunta. Algunas hipótesis apuntan a factores como: el nivel de cercanía emocional con la persona envidiada, la diferencia de edad o la percepción de si esa persona merece o no su éxito. Todas influyen. Pero solo una marca realmente la diferencia. Y para entenderla, en este Somos envidiosos, Molo y Muiño parten de una historia real extraída del Archivo de RTVE. Puedes escucharlo en RNE Audio y RTVE Play.

Así somos Así somos - 2x09. Somos envidiosos
Así somos - Así Somos: Somos envidiosos - Capítulo 9 | Escuchar podcast - Así somos | Escuchar
Escuchar audio

1983: cuando la envidia cambió la historia de la tecnología

La historia que han elegido en este episodio de Así somos nos lleva a 1983. A un escenario tecnológico que estaba a punto de cambiar el mundo. Y a dos nombres propios: Steve Jobs y Bill Gates. Ese año, Apple presenta el primer Macintosh. Steve Jobs acapara la atención. Está en el centro del escenario. Bill Gates, en cambio, es todavía un aliado más, un socio técnico entre bastidores. Pero algo ocurre.

Gates ve la idea. La compara con lo que él tiene. Y ahí nace una emoción incómoda, pero decisiva. No quiere seguir siendo secundario. No quiere acompañar. Quiere liderar. Esa envidia —bien o mal canalizada, esa es la pregunta— no se queda en resentimiento. Se transforma en acción. En ambición. En la creación de su propia empresa. En una rivalidad que marcaría las décadas siguientes. ¿Qué psicoaprendizajes sacamos de esto? Descubreló en el nuevo episodio de Así somos y conoce las claves para vivir una "envidia sana".

Así somos Así somos - Episodio 9 - Somos envidiosos

¿Alguna vez has sentido un pequeño pinchazo al ver el éxito de otra persona? Inspirados en la intensa rivalidad entre Steve Jobs y Bill Gates, en e...

Así Somos: Somos envidiosos - Episodio 9 | Ver videopodcast - Así somos | Ver
Ver ahora

Así somos, todos los lunes en RNE Audio y RTVE Play

Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) llegan cada semana con una batería de "psicoaprendizajes" bajo el brazo. Así somos nos pone frente al espejo para analizar los sentimientos y emociones compartidos por los seres humanos. A través de una historia de aprendizaje, y tras explorar el archivo sonoro de RTVE, lunes tras lunes descubriremos, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos.

Regresan los 'psicoaprendizajes': nueva temporada de 'Así Somos' en RNE Audio
Regresan los 'psicoaprendizajes': nueva temporada de 'Así Somos' en RNE Audio RNE Audio

Porque, aunque cada uno de nosotros tenga sus particularidades; al final, todos tenemos características similares: somos apasionados, somos ansiosos, somos tristes...

Radio

anterior siguiente
Es noticia: