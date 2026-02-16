La verdadera valentía de Simone Biles: decir basta para cuidarse

Tras una infancia terrorífica, con una madre adicta, tanto Simone Biles como su hermano acabaron en varias casas de acogida. Una etapa que forjó su carácter y en la que tuvo que aprender a adaptarse a todas las circunstancias y a confiar en los demás.

Con esta problemática en su hogar, Biles encontró refugio en la gimnasia; un lugar donde logró encontrar el control sobre sus actos. Pero, como descubrimos a posteriori, tampoco fue su lugar seguro. En plena preadolescencia sufrió abusos por parte del médico del equipo nacional de gimnasia.

Con 16 años ya había ganado campeonatos mundiales y antes de la veintena ya era considerada la mejor gimnasta del mundo. El nivel de exigencia, tanto interna como externa, fue tal que un mínimo error en los Juegos Olímpicos de Tokio, que la alejó por una milésima de segundo de la perfección absoluta, hizo que se retirara de la competición poniendo en pausa su carrera.

En Así somos, Luis Muiño y Molo Cebrián reconocen la valentía y el arrojo que Simone Biles tuvo en ese momento para priorizar su bienestar emocional y su salud mental, aunque supusiera una decepción generalizada.

Valentía como contraposición a miedo Con el ejemplo de Biles, ilustrado gracias al archivo sonoro de RTVE, el psicólogo Luis Muiño destaca que la valentía es esa condición "que asociamos casi siempre a lo épico, a momentos gloriosos, pero que en realidad todos los seres humanos usamos en nuestra vida cotidiana". De tal modo que "la gente valiente no es la que no tiene miedo, es la que consigue hacer ese acto a pesar de tenerlo". Una cualidad —recuerda Molo Cebrián— que "permite sostener un límite y decir no", incluso cuando esa negativa "implica decepcionar y generar conflicto". Así somos Así somos - Temporada 2 - Episodio 5: Somos valientes Descubre cómo la valentía puede ayudarte a identificar lo que te llena, reconocer lo que te hace daño y vivir según tus propios valores, incluso cu... Ver ahora Nuestros psicólogos de cabecera también extraen varios 'psicoaprendizajes' de la valentía, siendo conscientes de que —como tónica general— ser valiente es aprender a decepcionar. "Ser audaz, ser intrépido, —destaca Muiño— consiste en olvidarte un poquito de la pertenencia y darle un poquito de espacio a la autenticidad". La valentía, concluye Muiño, empieza en el lenguaje que usamos con nosotros mismos, en el lenguaje interior.