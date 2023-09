Para esta reaparición Biles prepara un nuevo elemento que, en caso de ejecutarlo bien, será incluido en el código de puntuación de la Federación Internacional (FIG) con su propio nombre.

Se trata del salto Yurchenko con doble mortal carpado que ninguna mujer ha hecho antes y que podría pasar a llamarse ‘Biles II’ si lo ejecuta sin caerse.

“Not once but twice ��



Simone Biles ����wows with the Yurchenko double pike at #ARTWorlds2023



The Yurchenko double pike is considered one of the most difficult aerial maneuvers there is.#Antwerp2023 pic.twitter.com/qCNJg1e3Ov“