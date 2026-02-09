Todos "somos perfeccionistas": Glenn Gould y el precio de querer controlarlo todo

El canadiense Glenn Gould no solo fue un virtuoso del piano, sino también un obsesivo de la perfección. Lo que podrían considerarse excentricidades del artista como tener la banqueta a exactamente 34 centímetros de altura o convertirse en un compañero de trabajo insufrible, capaz de detener una grabación porque había escuchado el roce de una uña contra una tecla del piano, mutaron en una aversión total al directo por la falta de control de la situación.

¿Pero, dónde queda la barrera entre ser perfeccionistas y convertirnos en obsesivos? Este es uno de los temas que se abordan en el nuevo capítulo de Así somos, en el que los psicólogos Luis Muiño y Molo Cebrián afirman que todos somos perfeccionistas.

El perfeccionismo inherente al ser humano ha permitido la supervivencia como especie hasta nuestros días. Ejecutar a la perfección una flecha para ganar ventaja frente a un depredador o limar las patas de los muebles para que no cojeen son pequeños hitos de nuestra evolución hasta llegar a ser lo que somos hoy.

En el nuevo capítulo de Así somos, Molo Cebrián y Luis Muiño rescatan del archivo de RTVE el análisis que el periodista y musicólogo Carmelo Di Gennaro realizó para ilustrar la historia que vertebra este episodio. El crítico de música clásica concluye que Gould "se despide definitivamente de los conciertos en vivo en Los Ángeles, porque despreciaba el riesgo que conlleva una ejecución en directo".

"El perfeccionista lo que busca es el control de la situación" —destaca Luis Muiño—, algo que Gould perdió en determinado momento de su carrera. "Al final se aísla y renuncia porque no acepta la posibilidad de que ocurra algo diferente a lo que él quiere, que es el perfeccionismo", apunta el psicólogo.

El perfeccionista, ¿nace o se hace? Molo Cebrián destaca que el ser humano es diseñador del orden: "Tratamos de que la incertidumbre en nuestra vida sea la menor posible", señala el presentador de Así somos. En el caso de Gould, sus propios vecinos recordaban cómo cuando era pequeño y ensayaba las tocatas en su casa, ante cualquier fallo —por mínimo que fuese—, lejos de retomar el ensayo volvía al inicio de la obra y empezaba de nuevo. Una obsesión que llegó a trasladar a todo su entorno, obligando a los técnicos de sonido a reiniciar una grabación por el imperceptible sonido de una silla de fondo, que solo el entrenado oído de Gould era capaz de detectar. En otro de los audios rescatados del archivo para la ocasión, Bruno Monsaingeon —cineasta, escritor y violinista francés que trabajó con Gould— narra cómo en una grabación tuvieron que realizar hasta 26 tomas de las Variaciones Goldberg de Bach. Un perfeccionismo llevado al extremo, pero del que todos y cada uno de nosotros llevamos una parte en nuestro ADN.