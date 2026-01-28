Arkebi, uno de los locutores más potentes del momento: quién es el nuevo invitado de 'Podcast, el podcast'

Es una de las voces más inconfundibles del doblaje del momento y se ha pasado por el show de Podcast, el podcast para elevar el nivel de los sketches. En su último episodio, disponible ya en RNE Audio y RTVE Play, Arkebi, el nombre artístico detrás de Rafael King, también habla de su experiencia en el mundo del doblaje y la creación de contenido, cuenta algunas anécdotas y divaga con Miguel, Laura y Jorge sobre qué había en el disco duro de Bin Landen.

Más allá de su faceta como creador de contenido en plataformas como TikTok —donde suma millones de seguidores y se ha vuelto viral con sus sketches y referencias a la cultura pop— Arkebi es también un actor de doblaje en activo que ha puesto voz a personajes en series y proyectos muy variados. En el ámbito del anime, su trabajo incluye papeles como Onyankopon en Ataque a los Titanes o Raido Namiashi en Naruto Shippuden, lo que le ha hecho destacar entre una nueva generación de dobladores por su versatilidad y presencia vocal.

Además de sus roles en anime, Arkebi presta su voz como narrador y locutor en proyectos como WATOP y otros contenidos disponibles en plataformas de streaming como Movistar+, Disney+ o Apple TV, donde participa en producciones como Animal Kingdom, The Rescue (Rescate Mortal) o Fukushima: Amenaza Nuclear. Esta mezcla de trayectoria profesional y autenticidad en redes le ha permitido abrir debates sobre diversidad en el doblaje y compartir anécdotas personales sobre cómo ha vivido la industria siendo uno de los pocos actores negros en este campo en España. No te pierdas su participación en Podcast, el podcats.

PODCAST, EL PODCAST DE GIRA: CIUDADES Y FECHAS El arranque de la tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE llega con novedades. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya se va de gira por España y anuncia sus primeras fechas. Ya sabes que, a través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos en varias ciudades de España. Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de Podcast, el podcast hará escala en: Valencia (22 de febrero, La Rambleta)

(22 de febrero, La Rambleta) Barcelona (10 de abril, Teatro Aquitània)

(10 de abril, Teatro Aquitània) Madrid (próximamente)