Benjamin Franklin, su otra faceta: el "pescador de rayos" fascinado con la electricidad

Xaviera y Paula se resguardan de la tormenta en casa mientras buscan una cometa, que quieren volar en cuanto escampe. Finalmente, dan con el objeto deseado, que como es habitual, viene cargadito de preguntas sapiensantes. En esta ocasión, los niños están muy intrigados por el funcionamiento de los rayos. ¿Por qué se acompañan de tanta luz y ruido? ¿Son tan peligrosos? ¿Cómo se forman las tormentas?

La nueva aventura de Sapiensantes nos lleva a descubrir una faceta muy poco conocida de Benjamin Franklin, el fundador de los Estados Unidos que, además de su faceta política, fue un importante científico. Apodado como "el primer americano", la vida le dio para muchas cosas. Se dejó la piel por la unidad e independencia de las colonias norteamericanas; presidió Pensilvania; fue uno de los padres fundadores de los actuales Estados Unidos, y sobresalió por sus estudios sobre la electricidad. ¡Descúbrelo en el nuevo podcast!

El pescador de rayos en el corazón de la tormenta Como buen científico e inventor, Franklin tenía mucha capacidad de observación. Apreció que, dentro de las tormentas, existían chispas muy parecidas a las de sus experimentos. Estaba seguro de que eran lo mismo, pero debía demostrarlo. No le quedó otra que capturar un rayo. Para pescarlo, hizo volar una cometa especial cerca de una gran nube de tormenta. No solo logró recoger la corriente, sino que pudo conducirla a un lugar seguro. Así nació el pararrayos, en 1753. Rayos en el cielo de Toledo. 13/10/2008 Alberto Lunas Arias En este episodio, gracias a la charla entre Xaviera y Franklin, los niños se dan cuenta de los peligros que entrañan los rayos. Pueden destrozar edificios e incluso matar a personas y animales. También entienden por qué las tormentas más aparatosas se suelen producir en verano, cuando la Tierra está muy caliente y el aire asciende a las capas altas de la atmósfera a gran velocidad. Allí se acumula y enfría, también, de forma rápida. ¡No te lo pierdas!