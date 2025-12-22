La desconocida película de animación de 'El Señor de los Anillos' y otras curiosidades

Cuando nos paramos a pensar en El Señor de los Anillos la mente nos lleva a las librerías a buscar la obra de Tolkien o a las pantallas a revisionar la trilogía de Peter Jackson (versiones extendidas o no, la gusto del consumidor). Pero, ¿sabías que hubo una versión anterior?

En el tercer episodio de Versus, Pablo Tejeda dirime con el director Paul Urkijo y la escritora Emma Ríos poniendo en un rincón del ring del combate a los libros y en el otro a los DVD. En medio de la lona, la conversación les lleva a recordar la versión animada de Ralph Mann que vio la luz en 1978 y que mezcla rotoscopia con animación tradicional.

Galdalf en la cinta de animación de "El Señor de los Anillos" (1978) Michael Ochs Archives / Getty Images

Un hecho que supuso hándicap a la hora de llevar la literatura fantástica de Tolkien a la gran pantalla con actores reales porque, según destaca el cineasta vasco, “el género fantástico siempre ha tenido un poco ese sambenito de que es algo infantil… la gente seria solamente consume cosas realistas y dramáticas; y, si hay monstruos y momentos legendarios y épicos, eso es como para chavales”. Afortunadamente, destaca, los tiempos han ido avanzando, "se ha visto que no, que lo legendario y lo mitológico es muy poderoso”; aunque para Emma Ríos sí que se le hacía “un poco extraña esta idea de trabajar sobre actores humanos”.

Pero las películas de Jackson supusieron un revulsivo para las taquillas y la historia del cine llevando a la gran pantalla once horas de película, que —a pesar de su empeño en ser lo más fiel posible a la palabra escrita— fueron insuficientes para representar a todos los personajes de Tolkien. Al propio escritor, antes de morir, ya le habían ofrecido hacer una película de sus novelas. Elegantemente rechazó la propuesta manteniéndose firme en su creencia de que la gran literatura era imposible de adaptar. Aún así, ¿Con qué versión se quedan nuestros invitados? ¿Habrá superado Peter Jackson la pluma de Tolkien?

La mitología en la obra de los invitados Como no podría ser de otro modo, el debate sobre qué versión de El señor de los anillos es mejor ha llevado a hablar de mitología, un aspecto no tan presente en la obra de los invitados del episodio de esta semana, aunque sí que haya manifestaciones de sus raíces. En el caso de Emma Ríos, “en el cómic no hay ninguna localización específica en ningún sitio y tiene temas universales que resuenan en las distintas ediciones”, pero todo el lector “lo percibe muy local, muy gallego”. Paul Urkijo, por su parte, lo que le apasiona es “lo que quiero contar: mis pelis, no los mitos que a mí me contaron de niño trasladarlos a la pantalla”. Fotograma de "El Señor de los Anillos" de Peter Jackson New Line / Getty Images

¿El señor de los anillos, una alegoría cristiana? Muchos colectivos han pretendido hacer de esta obra (tanto en la escrita como en la audiovisual) un espejo de sus propios valores. Incluso hay quien ha querido ver reflejada en la misma un reflejo del cristianismo. El propio Tolkien lo negó en su día, llegando a asegurar que hizo cambios en sus líneas para que no se asemejaran a la pasión de Cristo. Libro 'El señor de los anillos' Libro 'El señor de los anillos' de J. R. R. Tolkien. Nuestros ponentes tienen claro el motivo de este paralelismo: los conceptos universales que se narran en El señor de los anillos. De este modo encontramos el concepto del sacrificio, dice Urkijo, “del mito de la vida, la muerte, la resurrección” reflejados también en una obra tan compleja como la que nos atañe, “conceptos que en parte sí que lo tiene de manera tangencial”, concluye el autor de Irati. Sobre esta lectura, Ríos opina que “si a ti ya te presentan el libro y dicen esto es un discurso católico, […] esta es tu lectura, pero yo puedo tener una completamente distinta, precisamente porque los temas son universales, más que lo que es el viaje, la cruz, el anillo o lo que sea.” Para la autora gallega es “una historia bellísima de amistad”, pero ¿mejor el libro o la peli? Nuestros invitados han dictado sentencia, pero ¿y vosotros?