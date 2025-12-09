El "asesino del rol": psicópata, narcisista, manipulador y ¿guionista?

Correspondencia criminal continúa desgranando los diarios que dejó mecanuscritos Javier Rosado, el homicida que ha pasado a los anales de la crónica negra de España con el sobrenombre de “El asesino del rol”.

Un conjunto de textos mecanografiados que parecen un guion cinematográfico: la descripción de veinte minutos de acción real que parece una película de dos horas, lo que —a juicio de la perita lingüista Mireia Hernández— denota una “distorsión temporal que afecta al plano de la percepción del tiempo”.

El diario: documento clave en la condena En este segundo capítulo destinado al "Asesino del rol", la periodista Neus Sala desgrana el texto que Rosado escribió tras el crimen y donde no sólo detalla pormenorizadamente todos y cada uno de los aspectos del asesinato, sino que además da una puntuación a la víctima y —de cara al futuro— anota los puntos que tiene que mejorar para no ser cazado por la Policía. Tras la lectura de estas líneas, el criminólogo Vicente Garrido concluye que "el escrito demuestra la capacidad de premeditación y de control de la situación que tiene este psicópata" que trató de enfocar su defensa en un irreal trastorno de personalidad múltiple, como quedó plasmado en la sentencia condenatoria.

Félix Martínez, marioneta de Rosado Pero Javier Rosado no actuó solo. En la ejecución de los crímenes estuvo acompañado de Félix Martínez como fiel escudero aunque, según el análisis de Mireia Hernández, en el texto "lo deshumaniza, lo despersonaliza". La perita lingüista destaca que en ningún momento del texto mecanografiado le llama por su nombre porque "su amigo es sencillamente un actor necesario para ejecutar el crimen que él ha ideado". Por su lado, Martínez en ningún momento dudó en seguir a pies juntillas las instrucciones de su amigo hasta que decidió visitar al cura de su barrio para pedir consejo y auxilio. A partir de ahí se desencadenó la rueda de acontecimientos que finalizó con la detención de ambos.

Martínez y Rosado, ejemplos de reinserción Tras los cuatro años que pasó en prisión, Félix Martínez emigró a Alemania huyendo del foco mediático y durante mucho tiempo Instituciones Penitenciarias lo ha calificado como ejemplo de reinserción. Por su parte, Javier Rosado ha hecho historia siendo el primer recluso de nuestro país en finalizar tres carreras universitarias durante su periodo en prisión. Cinco años en los que ha recibido “un golpe de realidad muy grande”, destaca el criminólogo Vicente Garrido. Aunque el día de su puesta en libertad prácticamente todos apostaban por la reincidencia, desde entonces nada se ha sabido de Rosado. Su paradero es una incógnita.