Javier Rosado, el asesino del crimen del rol: así es la personalidad de un psicópata

"Se suponía que yo era el que debía cortarle el cuello. Yo sería quien matara a la primera víctima". Este fragmento es parte del siniestro relato que Javier Rosado escribió, con 21 años, en 1994, poco después de asesinar a Carlos Moreno. Durante seis páginas, este estudiante madrileño describió con todo lujo de detalles cómo había ocurrido. Su crimen seguía las reglas de un macabro juego de rol que él mismo había inventado. A partir de ese momento, los medios le apodaron "El asesino del rol".

En el capítulo 7 del podcast de Correspondencia criminal, la periodista Neus Sala analiza el crimen de Javier Rosado para desgranar la mente de este psicópata.

Un juego que se convirtió en realidad: Razas Javier Rosado era un joven retraído y enfermizo. Devoraba literatura de terror, gótica, esotérica o fantástica mientras estudiaba con excelentes notas la carrera de química. Tenía una imaginación desbordante y había inventado un juego de rol llamado Razas. Según este juego, Rosado concebía el mundo dividido en diferentes razas capitaneadas por personajes de Stephen King, asesinos cinematográficos e, incluso, asesinos reales. El objetivo era acabar con todas las razas hasta que solo quedara una: la más fuerte. Los fines de semana pasaba horas con sus amigos jugando a Razas y tras meses de intensos enfrentamientos sobre el papel, Javier pensó que era hora de salir a la calle y pasar a la acción. Javier Rosado y Félix Martínez decidieron acabar con la vida de Carlos Moreno, un trabajador que esperaba el autobús para volver a casa. La tortura a la que sometieron a su víctima quedó fielmente reflejada en el macabro diario que Rosado escribió y que se ha convertido en uno de los documentos más desgarradores de la historia criminal de España con frases como "mis sentimientos eran de una paz y tranquilidad espiritual total". La lingüista forense Mireia Hernández considera que "es un asesinato por placer y experimentación" y explica que el documento no es exáctamente un diario sino que es más bien "una carta dirigida a un supuesto lector, no una reflexión íntima, personal, que se quedan en el ámbito privado, sino que busca cierta notoriedad". En el podcast, participa también el prestigioso criminólogo Vicente Garrido que reflexiona sobre el perfil psicológico de Javier: "¿Era Rosado un psicópata? Sí. ¿Era un psicópata sádico? Sí. Aparte de la psicopatía, ¿podía tener alguna otra patología? Yo creo que sí". Fragmento de la portada de 'El País' del 23 de junio de 1994