Los secretos del diario de adolescencia de Ximo Ferrándiz, el depredador de Castellón

El 2 de julio de 1995 Sonia Rubio, una joven de Benicasim de 25 años, sale con sus amigas para celebrar que va a estar unos días por casa. Vive en Londres desde hace tiempo y acaban de comunicarle que ha conseguido un trabajo como profesora. Pero una casualidad fatal lo cambia todo: Ximo Ferrándiz se cruza en su camino aquella noche. La policía, la Guardia Civil e Interpol se vuelcan en la búsqueda de Sonia, una desaparición que conmociona a toda la región. Hasta que, más de cuatro meses después, encuentran su cuerpo sin vida.

Sonia es la primera de las cinco mujeres que asesina el depredador de Castellón entre 1995 y 1997. Un chaval aparentemente normal que trabaja en una compañía de seguros, sale con sus amigos y tiene novia pero que, algunas noches, sale en busca de chicas para acabar con sus vidas.

A lo largo de dos episodios la periodista Neus Sala desgrana el caso y lo analiza con un nuevo elemento clave, el diario de adolescencia de Ximo. Se trata de algunos fragmentos donde describe su relación con algunas mujeres entre 1980 y 1984. En ellos, narra algunas escenas de su día a día, especialmente los fines de semana, en los que va a la discoteca. "Mientras bailamos no he podido sacar nada de ella porque no ha querido, pero lo intentaré otro día", escribe en enero de 1981.

La perita lingüista Mireia Hernández concluye que "los crímenes no fueron actos aislados y desconectados con su biografía". En los mismos, Ferrándiz ya muestra la objetivización de sus compañeras de clase y amigas.

Para reconstruir esta historia, se cuenta con valiosas declaraciones del archivo de RTVE. Entre ellas, las de Tomás Calviño, el entonces responsable de la policía judicial de la Guardia Civil de Castellón y encargado del caso, en las que habla de la investigación del crimen en el programa Víctimas del miserio de TVE.