Budismo. Día de Vesak

El día de la luna llena de mayo se celebra, desde hace muchos años, el Día de Vesak, una fecha reconocida en 1999 por Naciones Unidas como el día más sagrado para millones de budistas en el mundo, ya que coincide con el nacimiento del príncipe Siddhartha Gautama, en el año 623 A.C. El día en que nació el primer Buda coincide, además, con la fecha en la que alcanzó la iluminación y también con el día de su fallecimiento a los 80 años.

El budismo, con más de 2.500 millones de años, es hoy la cuarta religión con más número de seguidores en el mundo, unos 500 millones, tras el cristianismo, el islam, y el hinduismo. En España comenzó a tener presencia a finales de los años 70 y actualmente cuenta con 300 centros budistas que acogen entre 80.000 y 90.000 practicantes.

Hábitos del budismo

Pero realmente, ¿qué es el budismo?: ¿una religión, una doctrina filosófica, una ciencia de la mente o una filosofía de vida? ¿Existe un Dios todo poderoso en el budismo? En caso de no haberlo, ¿a quién se adora? A estas y otras muchas preguntas trataremos de dar respuesta en este nuevo capítulo de Memoria de Delfín.

Arturo Martín recibe la visita de Enrique Caputo Rivera, presidente de la Unión Budista de España-Federación de Comunidades Budistas de España. También charlaremos con Dokushô Villalba, primer maestro budista zen español de la historia.F



Enrique Caputo, presidente de la Unión Budista de España -Federación de Comunidades Budistas de España, junto a Arturo Martín rne

Según nos cuenta Enrique Caputo, "el budismo es una religión con una profunda filosofía milenaria", aunque añade que, "no está concebido como una entidad monolítica o como la imagen que tenemos de la religión monoteísta, en la que hay una enseñanza única y primigenia, sino que en el budismo hay muchas sensibilidades distintas". Para el presidente de la Unión Budista España-Federación de Comunidades Budistas de España, "lo maravilloso del budismo es que la unión de estas sensibilidades puede dar un aire de revitalización a la sociedad, un mensaje muy necesario en la época que estamos viviendo".

Dokushô Villalba en los estudios de RNE rne

Dokushô Villalba, cuyo nombre civil es Francisco, nació y creció en el seno de una familia de Utrera, de recursos escasos. Según nos explica, "cuando estudiaba Magisterio en Sevilla conocí a un monje budista zen español, educado en Francia, que abrió un centro en la ciudad en la que comencé a practicar la meditación zen". Un año después, Villalba ya estaba en Paris con el maestro Taisen Deshimaru, difusor del zen en Europa. Entonces se dedicó por completo al estudio, la práctica y la difusión del budismo. Sus padres tardaron en comprender su decisión: "tener un hijo budista en los años 70 era como tener un marciano, y además cuando me ordené y me afeité la cabeza, vestido con los hábitos de monje, me veían como un bicho raro".

Portada del disco "19 días y 500 noches" de Sabina rne

Dejamos el budismo, y nos adentramos en el mundo de la música de la mano de Beatriz Pecker para recordar lo más escuchado en 1999, año en el que Naciones Unidas reconoció el Día de Vesak. Entre los números uno de aquella época estaba el "19 días y 500 noches" de Joaquín Sabina, single incluido en su undécimo disco llamado igual, el más importante de su carrera.

Con Mara Peterssen recordamos algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos durante aquel periodo, como la entrada en vigor del euro; el juicio a Bill Clinton por el caso Lewinsky, el primero contra un presidente de Estados Unidos en 130 años; la retirada definitiva de Michael Jordan de la NBA; y el estreno en la gran pantalla de la oscarizada "American Beauty".

Una de las muchas canastas imposibles de Michael Jordan rne

También en 1999 fue cuando Günter Grass, el autor de "El Tambor de Hojalata" recibió el Premio Nobel de Literatura, y meses antes el todavía Príncipe de Asturias de las Letras.

El miedo al Efecto 2000 es el tema que ha elegido David Zurdo para su nueva Historia Mínima. El 1 de diciembre de 1999, solo faltaba un mes para el cambio de milenio y para que todas las profecías apocalípticas se hicieran realidad. Y en los medios de comunicación se avisaba de la necesidad de actualizar los ordenadores para evitar un colapso que llevara al mundo al borde del precipicio.

El Efecto 2000: la amenaza que nos tuvo en vilo rne

J.Pelirrojo cierra el programa con la música más escuchada antes, y ahora, en un país donde hace más de 2.500 años ya estaban construyendo pirámides, algunas de las cuales hoy siguen en pie.