Es una estrategia de vida, y en ella nos detenemos en un nuevo Memoria de delfín: la migración de las aves, un periplo en el que algunas de ellas llegan a viajar de Polo a Polo y a recorrer el globo, miles de kilómetros que realizan gracias a su impresionante sentido de la orientación.

Lo conocen muy bien los biólogos Ana Bermejo y Carlos Molina, nuestros invitados de esta semana. “Se orientan mucho mejor que el ser humano, y para ello utilizan métodos muy distintos: las líneas de costa, las estrellas, los campos magnéticos…Y no siguen siempre las mismas rutas, sino que se enfrentan a los cambios y se reorientan. Hemos estudiado, por ejemplo, el cruce del desierto del Sáhara con el águila calzada”, explica la responsable del programa Migra en la Sociedad Española de Ornitología (Birdlife).

En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias que se conmemora cada segundo sábado de mayo y de octubre, descubrimos también cómo planifican sus travesías. “Muchas se preparan a modo de acumulación de grasa, llegando incluso a doblar su peso habitual”, apunta el voluntario para SEO/BirdLife en diferentes proyectos de Doñana.

Un lugar por el que se ha pasado más de una vez Carlos de Hita, naturalista experto en la grabación de sonidos de la naturaleza, que nos acerca a nuestros oídos especies como la cigüeña blanca, los gansos salvajes o la oropéndola.

Conocemos también las técnicas de nuestras protagonistas, desde el vuelo batido al planeador, aprovechando las corrientes térmicas; y los mayores peligros a los que se enfrentan, como las consecuencias del cambio climático.

Y con dos anilladores a la mesa, no podíamos dejar de lado los métodos que hoy en día se utilizan para conocerlas mejor. “Les ponemos pequeños GPS, una especie de mochilitas que no les molesta, y cuya información nos permite describir rutas migratorias, saber dónde paran, dónde invernan…”, subraya Ana Bermejo.

1954: nace la Sociedad Española de Ornitología… y Oprah Winfrey

Al año 1954, fecha en la que se crea la Sociedad Española de Ornitología, dedicamos el resto del programa, comenzando por su música, con Beatriz Pecker y el famosísimo “Rock around the clock” de Bill Haley & His Comets, un tema compuesto por Max Freedman y James Edward Myers.

Mara Peterssen nos conduce al sexto gobierno de Franco y al final de la Guerra de Indochina; y Patricia Costa recupera a Oprah Winfrey como personaje del año, coincidiendo con su nacimiento. Conocemos un poco mejor a la primera afroamericana multimillonaria de la historia, desde sus comienzos en la radio, a la audición que hizo en 1983 para presentar un morning show nacional en Chicago y que pronto después se convertiría en The Oprah Winfrey Show.