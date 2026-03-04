"¿Saben aquel que diu…?": 25 años sin Eugenio

Un taburete, gafas oscuras, rostro impasible, camisa negra, alguna copa, tabaco, humo -mucho humo-, unos silencios estratégicamente colocados entre chiste y chiste -la mayoría muy breves-, y la frase inicial icónica: “¿Saben aquel que diu…?”. Con todos estos ingredientes y mucho talento, Eugenio Jofra Bafalluy (Barcelona, 11 de octubre de 1941-11 de marzo de 2001) se metió a media España en el bolsillo en los años 80 y 90, haciendo un humor único con su inconfundible acento catalán.

Eugenio, en una imagen de archivo

Cuando se cumplen 25 años de su adiós, Memoria de delfín recorre su vida personal y profesional de la mano de quien un día fue mánager y mano derecha, su hijo mayor, Gerard Jofra, fruto de su matrimonio con Conchita Alcaide. Junto a ella formó el dúo musical Els Dos, hasta llegar al humor de forma totalmente casual. Así empezó una carrera que repasamos tirando de recuerdos familiares y de Archivo Sonoro.

Con Mara Peterssen regresamos a 1941, año de nacimiento de nuestro protagonista, y una época en la que la Alemania de Hitler invadió la Unión Soviética.

Mientras tanto, el 1 de julio, en medio de un partido de béisbol televisado por el canal neoyorquino WNBT, se emitía el primer anuncio televisivo de la historia que rescata Patricia Costa.

José Luis Moro con una de sus creaciones

Pastora Vega nos invita al estreno de Ciudadano Kane, de Orson Welles, obra maestra de la historia del cine.

Muy profundo llega David Zurdo para hablarnos de un reverendo bautista llamado William Huffman, convocado para orar por las víctimas de un accidente con tres fallecidos “alienígenas”.

A modo de banda sonora final, JPelirrojo pincha a un artista nacido el 18 de marzo 1941 en Prattville, Alabama: el cantante de rhythm and blues Wilson Pickett.

Todo esto y más, el lunes 9 de marzo, a partir de la una de la madrugada, aquí, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín.