Cutlura21 | El futuro y la necesidad de la cultura

¿Como ha afectado la pandemia al mundo de la cultura? ¿Se consume más o menos cultura después de más de un año marcado por la COVID-19? Ése ha sido el punto de partida de Cultura21, el ciclo de debates culturales de Radio 3 en el Museo del Prado.

Miguel Falomir (Director del Museo del Prado), Rosa Ferré (Directora artística de Matadero Madrid), Isabel Coixet (directora de cine) y Santiago Auserón (músico) han sido los cuatro protagonistas de esta primera jornada.

Cultura vs. cultivo

Preguntado por cómo será la cultura post-pandemia, Santiago Auserón ha preferido iniciar un debate en torno al concepto mismo de cultura. "Yo prefiero sustituir la palabra cultura por la palabra cultivo: cuidar, cultivas las buenas imágenes, los buenos sonidos, la buena literatura, las artes...", ha declarado.

"Mi problema no es ya que me cancelen los conciertos, mi problema no es mi medio de supervivencia, sino cómo tengo que emplazarme como ser humano ante la realidad que estamos viviendo. La palabra cultura en este momento no es suficiente, se queda floja. La cultura son muchas cosas que nos hacen daño: la cultura es comida basura, la cultura es un reality show. Yo no necesito esta cultura, necesito cultivar", ha dicho Auserón.