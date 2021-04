Esta frase de Marta Sanz ha sido una de las declaraciones destacadas de la quinta y última sesión de debates en el Museo del Prado. Despedimos Cultura21 con una charla sobre libros y el actual panorama literario en una jornada que coincide con el Día Internacional del Libro.

Marta Sanz (doctora en Filología y escritora), Laura Ferrero (escritora y periodista), Emilio Sánchez Mediavilla (periodista y editor cofundador de la editorial Libros del K.O.) y Lorenzo Silva (escritor y comisario de Getafe Negro) han debatido este 23 de abril junto a la moderadora Esther Ferrero, directora del programa Efecto Doppler en Radio 3.

¿Se han vendido más libros en la pandemia? ¿Se han pirateado más? ¿Cómo lo han pasado los autores, editores y demás actores del sector literario en el último año?

La literatura en las redes

"Yo he tenido una capacidad de concentración muy reducida. Estaba pendiente permanentemente de las noticias, no leía bien y no me he puesto a escribir absolutamente nada", ha dicho Marta Sanz. "Lo único productivo desde el punto de vista de mi proceso como constructora de textos ha sido que he descubierto que Instagram es una herramienta muy buena para mezclar el texto escrito y la imagen", ha añadido.