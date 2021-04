Cultura21 | El cine en sus márgenes

Tercera jornada de Cultura21, el ciclo de debates de Radio 3 desde el Museo del Prado, con una hora destinada a hablar del cine más cercano a la cultura, el cine que se mueve en los márgenes de la industria y ofrece realmente la visión más clara del cine que hacen nuestros autores.

Nos acompañan Albert Serra, Diego Rodríguez Blázquez y María Pérez Sanz. Un debate sobre el cine en los márgenes moderado por el director de El séptimo vicio, Javier Tolentino.

El cine como un hecho artístico

"Se hace un cine muy uniforme, idéntico. En el cine de los 90 había estilos, pero desde hace un tiempo no es así. En contraposición se hace un cine más libre, que no se pliega a esos peajes y es el que a mí me interesa. El que está en los márgenes", ha opinado Diego Rodríguez Blázquez, quien considera que se debe ver el cine como un hecho artístico, ""el dinero debe llegar a películas que entienden el cine como un hecho artístico, no solo industrial."