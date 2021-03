Unión de Centro Democrático, un partido en transición

Si sólo en unas siglas se pudiera contener la Transición española, esas serían las de UCD. La vida de Unión de Centro Democrático va desde que nace, en mayo de 1977, justo antes de las primeras elecciones generales, hasta su desaparición, en febrero de 1983, después de la victoria del PSOE en 1982; fecha que, para muchos historiadores, pone el punto final a dicha transición.

Documentos RNE, de la mano de Luis Zaragoza, repasa la historia de este partido, cuyos avatares políticos contienen y explican los principales acontecimientos de la naciente democracia española. El auge y decadencia de UCD corren paralelos a los de su principal figura, Adolfo Suárez. La fuerza de su liderazgo permitió aglutinar a diferentes formaciones, desde democristianos o liberales hasta socialdemócratas, que compartían el camino a la democracia por la vía reformista emprendida por el Gobierno del propio Suárez.

Pero ese aglutinante no fue suficiente para dar estabilidad al nuevo partido. UCD fue una organización en continua transición a la que le costó superar la heterogénea coalición inicial para llegar a ser un partido real. El convulso escenario político durante los primeros años de la democracia y las profundas internas, produjeron un rápido desgaste de Suárez, que arrastró al partido.

UCD ganó las elecciones de 1977 con 166 escaños, e impulsó los Pactos de la Moncloa y el proceso constituyente. Fue su momento álgido, pero cuando Suárez se presentó a la investidura tras revalidar su mayoría en 1979, fue recibido con un pateo de un minuto por parte de la oposición, al negarse a que hubiera debate antes de la votación. La presión política, entre la Alianza Popular de Manuel Fraga y el PSOE de Felipe González, y las contradicciones internas, se fueron incrementando. La ambigua posición de UCD en el proceso autonómico de Andalucía hizo que apareciera desconectada de buena parte de su electorado, y la moción de censura presentada por el PSOE en 1980, aunque no prosperó, sirvió para acelerar el desgaste de la figura de Suárez.

Cuando dentro del partido apareció el llamado sector crítico, cuyo ariete fue Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Suárez ya casi no controlaba el partido. Los barones de UCD, en la reunión conocida como La casa de la pradera, exigieron a Suárez que compartiese el poder y preparara su sucesión; en estas circunstancias, Suárez dimite de la presidencia del Gobierno y del partido. UCD, que ya sufría una desbandada, recibió la puntilla al abandonarlo Suárez para formar otro partido, el CDS.

Tras la debacle en las elecciones de octubre de 1982, donde pasó de 168 a 12 diputados, una UCD descapitalizada termina por liquidarse.

El documental narra la intensa y fugaz vida de UCD con destacados protagonistas: su primer secretario general, Rafael Arias-Salgado; Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, último secretario general y autor de Las transiciones de UCD; Rodolfo Martín Villa, representante de los llamados azules. A sus testimonios se suman los de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo o Miguel Herrero procedentes del Archivo de RTVE.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.