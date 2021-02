Tras la espectacular acogida de su primera temporada, el pasado viernes 19 de febrero se estrenaron varios capítulos de la segunda entrega de Hierro en Movistar+, la serie más vista en esta plataforma. En De pe a pa hemos charlado con uno de sus protagonistas, el actor Dario Grandinetti, que da vida al empresario Díaz en la ficción y que nos ha explicado una de las razones del gran éxito de la serie.

El intérprete argentino nos ha atendido desde su ciudad natal, Rosario, donde la situación epidemiológica y las restricciones están también "a la baja", de forma similar a España. Aunque ha precisado que, en gran medida, el motivo de que allí las condiciones estén "un poco mejor" y no haya afectado tanto la tercera ola se debe al actual clima estival.

En defensa del sector

La cultura es una de las industrias más golpeadas por la pandemia, sin embargo, Grandinetti ha podido trabajar bastante en los últimos meses, por lo que se siente afortunado. "No puedo quejarme. He tenido muchísima suerte".

Parte de esa suerte se explica porque la isla donde se ha grabado la segunda temporada de Hierro apenas registraba incidencia de la COVID-19, lo que facilitó la vuelta al rodaje. "Cuando nosotros estábamos rodando, éramos la única producción que estaba filmando en ese momento. Fue más facil aislarnos y tenernos controlados en burbujas sanitarias", ha señalado Grandinetti.

También ha aprovechado para denunciar la precariedad que ya se vivía en su sector en época pre pandemia: "s un trabajo de mucha inseguridad, nunca sabes nada, estás siempre empezando o terminando algo. Los contratos no se firman por más de tres meses y, a esto, súmale que la inseguridad de trabajo que tenemos es constante. De alguna manera estamos acostumbrados, solo que esto ha golpeado de manera transversal a todos. La problemática aumentó en nuestro oficio".

Precisamente, es una lucha que lleva por bandera, pues aunque tenga fama de escoger muy bien sus papeles, Grandinetti ha reconocido que "no le llueven las ofertas" y que, de hecho, le gustaría ser "más riguroso" a la hora de seleccionar personajes.

"La verdad que los actores en general hacemos lo que podemos. No tenemos mucho chance de elegir. Yo no tengo 10 ofertas de las que elijo una o dos. Es cierto que llega un momento que lo que te ofrecen tiene bastante que ver con vos (...), pero no siempre he podido elegir".

Eso sí, Hierro le pareció un proyecto "muy atractivo" desde el principio. Su relación con la serie comenzó a fraguarse en un trayecto en coche. Conducía desde Buenos Aires a Rosario cuando recibió la llamada del director, Antonio Díaz, en la que le pedía un videocasting para contar con él en la producción de la ficción española.