Fallece Ricardo Bellés, ex jefe de programas de Radio Clásica

Ricardo Bellés, exjefe de programas de Radio Clásica, fallecía la madrugada de este jueves en Madrid.

Así se describía él mismo en su página web: "El nombre del padre es Rafael, el de la madre Isabel, y el mío: Ricardo, que son tres personas individuas en una esencia narrativa. Yo fui nacido en Vinarós (ciudad fronteriza entre el País Valençiá y País Catalá, España); mandando entonces un maldito dictador y andando una época muy mala para el resto del mundo. "

Este jueves, Radio Clásica le ha dedicado un programa especial dirigido por Mercedes Puente y que ha contado con la participación de compañeros como Ángel Sánchez Manglanos y Sergio Pagán.

Así respondía en julio de 1996 a las treinta preguntas de la revista de Radio Clásica.

SUGIERA LA MÚSICA EN UNA FRASE BREVE

La música es una miniatura de la armonía del universo entero.

¿QUÉ CUALIDAD ADMIRA MÁS EN UNA OBRA MUSICAL?

Su naturaleza.

¿QUÉ GÉNERO PREFIERE?

Todos.

ESCOJA UNA OBRA DEL RENACIMIENTO.

L'Orfeo de Monteverdi.

UN BARROCO

Bach.

CLASICISMO

Mozart.

UNA OBRA ROMÁNTICA

Fantasía para piano a 4 manos en Fa menor, D. 940.

UNA DEL SIGLO XX

Wozzeck, de Berg.

UNA ÉPOCA

La de los trovadores

¿QUÉ SUCESO MUSICAL LE HUBIERA GUSTADO PRESENCIAR?

La creación del universo.

TRES ÓPERAS

La flauta mágica, de Mozart, Carmen, de Bizet y La mona de imitación, de Ángel Arteaga.

TRES VOCES DE MUJER

Kathleen Ferrier, Victoria de los Ángeles y Ella Fitzgerald.

TRES VOCES MASCULINAS

Dietrich Fischer-Diskau, Alfredo Kraus y Frank Sinatra.

UNA ORQUESTA

Orquesta de Cámara Orfeus.

TRES DIRECTORES

Carl Schuricht, John Barbirolli, Sergiu Celibidache.

TRES COMPOSITORES

Tres, más tres, más tres...

TRES GRANDES SOLISTAS

Pablo Casals, Nathan Milstein y Esteban Sánchez.

UNA INTEGRAL

La música para piano de C. Debussy.

LA SINFONÍA DE TODOS LOS TIEMPOS

La Novena Sinfonía (Coral) de Beethoven.

LA OBRA DE CÁMARA

De Haydn, de Beethoven y de Brahms.

UNA OBRA RELIGIOSA

Requiem op. 48, de Fauré.

UNA CANCIÓN

Canción para voz sola, de Omar Alí Shah.

UNA OBRA ESPAÑOLA

Iberia, de Albéniz.

TRES COMPOSITORES ESPAÑOLES DE TODOS LOS TIEMPOS

T. L. de Victoria, Manuel de Falla y Gerardo Gombau.

UN INSTRUMENTO

El ney.

UNA MELODÍA

Danny Boy

UNA SALA DE CONCIERTOS

El Teatro Monumental de Madrid en los años 60.

UNA OBRA PARA REFLEXIONAR SOBRE EL SER HUMANO

Cuarteto de cuerda nº 1 (de mi vida), de Smetana

UNA MÚSICA PARA SER MÁS FELIZ

Cantando bajo la lluvia o Mi tío por ejemplo