Fallece Ricardo Bellés, ex jefe de programas de Radio Clásica
Ricardo Bellés, exjefe de programas de Radio Clásica, fallecía la madrugada de este jueves en Madrid.
Así se describía él mismo en su página web: "El nombre del padre es Rafael, el de la madre Isabel, y el mío: Ricardo, que son tres personas individuas en una esencia narrativa. Yo fui nacido en Vinarós (ciudad fronteriza entre el País Valençiá y País Catalá, España); mandando entonces un maldito dictador y andando una época muy mala para el resto del mundo. "
Este jueves, Radio Clásica le ha dedicado un programa especial dirigido por Mercedes Puente y que ha contado con la participación de compañeros como Ángel Sánchez Manglanos y Sergio Pagán.
Así respondía en julio de 1996 a las treinta preguntas de la revista de Radio Clásica.
SUGIERA LA MÚSICA EN UNA FRASE BREVE
La música es una miniatura de la armonía del universo entero.
¿QUÉ CUALIDAD ADMIRA MÁS EN UNA OBRA MUSICAL?
Su naturaleza.
¿QUÉ GÉNERO PREFIERE?
Todos.
ESCOJA UNA OBRA DEL RENACIMIENTO.
L'Orfeo de Monteverdi.
UN BARROCO
Bach.
CLASICISMO
Mozart.
UNA OBRA ROMÁNTICA
Fantasía para piano a 4 manos en Fa menor, D. 940.
UNA DEL SIGLO XX
Wozzeck, de Berg.
UNA ÉPOCA
La de los trovadores
¿QUÉ SUCESO MUSICAL LE HUBIERA GUSTADO PRESENCIAR?
La creación del universo.
TRES ÓPERAS
La flauta mágica, de Mozart, Carmen, de Bizet y La mona de imitación, de Ángel Arteaga.
TRES VOCES DE MUJER
Kathleen Ferrier, Victoria de los Ángeles y Ella Fitzgerald.
TRES VOCES MASCULINAS
Dietrich Fischer-Diskau, Alfredo Kraus y Frank Sinatra.
UNA ORQUESTA
Orquesta de Cámara Orfeus.
TRES DIRECTORES
Carl Schuricht, John Barbirolli, Sergiu Celibidache.
TRES COMPOSITORES
Tres, más tres, más tres...
TRES GRANDES SOLISTAS
Pablo Casals, Nathan Milstein y Esteban Sánchez.
UNA INTEGRAL
La música para piano de C. Debussy.
LA SINFONÍA DE TODOS LOS TIEMPOS
La Novena Sinfonía (Coral) de Beethoven.
LA OBRA DE CÁMARA
De Haydn, de Beethoven y de Brahms.
UNA OBRA RELIGIOSA
Requiem op. 48, de Fauré.
UNA CANCIÓN
Canción para voz sola, de Omar Alí Shah.
UNA OBRA ESPAÑOLA
Iberia, de Albéniz.
TRES COMPOSITORES ESPAÑOLES DE TODOS LOS TIEMPOS
T. L. de Victoria, Manuel de Falla y Gerardo Gombau.
UN INSTRUMENTO
El ney.
UNA MELODÍA
Danny Boy
UNA SALA DE CONCIERTOS
El Teatro Monumental de Madrid en los años 60.
UNA OBRA PARA REFLEXIONAR SOBRE EL SER HUMANO
Cuarteto de cuerda nº 1 (de mi vida), de Smetana
UNA MÚSICA PARA SER MÁS FELIZ
Cantando bajo la lluvia o Mi tío por ejemplo